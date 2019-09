U&D news, Ida Platano e Riccardo Guarnieri è davvero finita? Adesso c’è anche Armando

Tornano le nostre anticipazioni dedicate al mondo di Uomini e Donne. Il 7 settembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over e ancora una volta vecchi volti del programma sono stati protagonisti. Vi avevamo già detto che in questa edizione del trono over avremmo ritrovato sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri. Ma cosa c’è tra di loro, la storia è realmente finita? A quanto pare almeno sulla carta i due sono lì per cercare nuovi amori ma le loro strade si incrociano sempre. In particolare nella puntata del trono over registrata il 7 settembre, Riccardo era a centro studio per parlare della conoscenza con una ragazza, Valentina, che però non si è trovata bene con lui e ha preferito vedere Armando. Il cavaliere quindi approfitta di questa situazione per puntare il dito contro Riccardo che a suo dire non sarebbe realmente interessato ad altre persone. Il bel tarantino quindi tira fuori di nuovo il nome di Ida e anche in questo caso Armando lo accusa di parlare di lei ma di non concretizzare poi nulla. Mentre la discussione va avanti Maria si rende conto che Ida sta piangendo…

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: IDA E RICCARDO ANCORA LEGATI?

Ida continua a piangere e Maria le chiede se voglia dire o meno qualcosa. La parrucchiera preferisce uscire e non partecipare a questa discussione. Riccardo quindi spiega che è stata Ida a mettere fine a tutto. Lui infatti era stato a Brescia nel mese di giugno, dopo la fine del programma, per provare ad avvicinarsi di nuovo a lei. Le cose non erano però andate bene, a detta di Riccardo, per una chiusura da parte di Ida. Armando esce e va a consolare Ida. Maria quindi chiede a Riccardo se anche lui voglia andare. Il cavaliere risponde dicendo che il cuore gli direbbe di andare da Ida ma che non lo vuole fare perchè è stata lei a chiudere la storia e a non dargli un’altra possibilità per cui adesso deve andare avanti.

Uomini e Donne torna il 16 settembre 2019 con una nuova imperdibile edizione. Tra i ritorni nel trono over anche quello di Anna Tedesco. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati!