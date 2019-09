Antonella Clerici confessa la paura che aveva di non essere accettata dai figli di Vittorio Garrone (Foto)

La scelta di Antonella Clerici di lasciare tutto e andare a convivere con Vittorio Garrone non è stata delle più semplici per tanti motivi e tra questi anche il timore che i figli del suo compagno non la accettassero. A Verissimo la Clerici ha spiegato con molto semplicità che la casa in cui vive con Vittorio era la casa in cui prima vivevano anche i suoi figli ormai grandi e che adesso vivono a Milano con la loro mamma. Il suo timore era che non sentissero più loro quella casa, che vivessero male la sua presenza. Non è stato così, Antonella Clerici è felice mentre racconta che i figli di Vittorio Garrone vanno spesso a trovarli e che questa estate hanno organizzato tante belle giornate insieme e soprattutto si sentono a loro agio, quella resta la loro casa.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI ANTONELLA CLERICI A VITTORIO GARRONE

Di parole d’amore tra Garrone e la Clerici ne abbiamo ascoltate già tante, non mancano mai e anche a Verissimo la conduttrice dopo tante parole ha aggiunto che non lascerà mai il suo Vittorio. Lui rappresenta l’amore completo ed è sicura che non finirà mai. Ancora una volta ha raccontato che si sono conosciuti grazie a un’amica in comune, era sicura che fossero fatti l’uno per l’altra e non aveva torto.





Erano entrambi liberi ovviamente ma Antonella non era pronta per una nuova storia d’amore, credeva che non avrebbe più avuto un uomo importante nella sua vita, invece lui ha saputo corteggiarla, paziente e innamorato le ha scritto tante lettere e alla fine è riuscito a farle capire che poteva essere un grande amore. Oggi vivono tra galline e cavalli nel bosco, sono felici e la più felice di tutti è Maelle, anche perché adesso può avere la sua mamma tutto il giorno, almeno fino a quando non tornerà in tv.