Italia sì riparte nel sabato di Rai 1 con Marco Liorni: le anticipazioni del 14 settembre 2019

Tutto pronto per il sabato pomeriggio di Rai 1. Marco Liorni torna carico più che mai, dopo un’estate all’insegna di Reazione a catena, con Italia sì il programma che ha pensato e fortemente voluto per la Rai. Al suo fianco, oltre a Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli, Adriano Panatta, campione sui campi da tennis, e Manuel Bortuzzo, campione in acqua e nella vita. Dopo una partenza a rilento nella stagione passata, Italia sì si è dimostrato essere un vero gioiellino in casa Rai, una ventata di aria fresca nel palinsesto della rete. Un programma capace di conquistare il pubblico di tutte le età dai più giovani ai meno giovani.

Vediamo quelle che sono le prime anticipazioni relative alla puntata di Italia sì in onda oggi 14 settembre 2019.

ITALIA SI TORNA SU RAI 1: ECCO LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DI OGGI 14 SETTEMBRE 2019

Nella prima puntata ci sarà la storia di Aurora, si riderà per la vicenda di Francesco e si discuterà per l’ingegno di Carlo, insieme a tante altre storie, raccontate da persone pronte a condividere la propria vita, davanti a un pubblico popolare e a un team d’onore. Tra condivisione e interrogativi, si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico, portando in alcuni casi a duri confronti. Al centro della scena il podio di ItaliaSì, dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

Da casa sarà possibile partecipare, inviando messaggi. La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.

Un programma di Marco Liorni, scritto con Cristina Serra, Susanna Checconi, Fiore De Rienzo, Lucia Leotta, Danila Lostumbo, Alessandra Palomba, Caterina Varvello, Lucia Zorzi, Tania Carminati. La scenografia è di Flaminia Suri e la regia di Salvatore Perfetto.