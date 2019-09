Andrea Damante a Verissimo per rispondere a Giulia de Lellis dopo l’uscita del suo libro, e ieri si sono incontrati

Nella puntata di Verissimo in onda sabato 21 settembre 2019 ci sarà spazio per Andrea Damante. Diritto di replica come si sul dire in questi casi, diritto di dire la sua dopo che Giulia de Lellis è stata ospite di Canale 5 a Verissimo ma soprattutto dopo l’uscita del libro Le corna stanno bene su tutto. C’è anche un piccolo dettaglio che fa impazzare il gossip in queste ore: ieri sera a un party di Vogue, Andrea e Giulia si sono incontrati. I due hanno anche scambiato qualche chiacchiera come dimostrano alcuni scatti circolati sul web in queste ore.

E così in queste ore sarà registrata l’intervista ad Andrea Damante che di certo sarà molto attesa anche perchè pubblicamente, se non in una brevissima intervista, l‘ex tronista di Uomini e Donne non ha mai parlato del tradimento ai danni di Giulia ( il Dama parla solo di un errore mentre Giulia parla di diverse ragazze con le quali sarebbe stata tradita). Nella sua unica intervista ha ammesso di aver fatto “un errore” ma di non condividere la scelta di Giulia di scrivere un libro. Forse dopo averlo letto avrà cambiato idea visto che in fin dei conti nel suo romanzo la De Lellis, parla praticamente pochissimo del tradimento in generale ma di più di quello che lei ha provato? Andrea però non ha gradito anche altri riferimenti fatti da Giulia, come la sua ossessione per la dieta che lo portava a chiedere alla sua fidanzata di stare sempre attenta, di allenarsi, di non mangiare determinate cose. Tutte circostanze che Andrea ha negato…