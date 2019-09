Gli ascolti del pomeriggio: male la Rai con Vita in diretta e Detto Fatto. Canale 5 imbattibile

Il mese di settembre volge al termine e, un mese dopo l’inizio di tutti i programmi in onda su Rai e Mediaset, possiamo trarre qualche conclusione per quello che riguarda gli ascolti dei principali programmi in onda in questo autunno 2019. Come sono andati gli ascolti, come stanno andando gli ascolti e che cosa è successo in questo primo mese? Le conclusioni sono abbastanza semplici. Senza se e senza ma, senza nessun dubbio alcuno, anche in questo mese di settembre, come succede ormai da tempo, il pomeriggio degli italiani vede il trionfo assoluto di Mediaset. Le soap. Uomini e Donne, Pomeriggio 5: non ce n’è per nessuno. La Rai ha un buco clamoroso dalle 14 alle 18,45 e gli esperimenti fatti in questi ultimi anni non sono serviti a nulla! E persino la decisione di mandare in onda Detto Fatto più tardi ha condannato il programma di Rai 2 senza aiutare Vieni da me ( lo stesso Carlo Freccero in una delle sue ultime interviste ha lasciato intendere che la decisione di spostare Detto Fatto alle 14 non è dipesa dalla sua volontà).

Prendiamo una giornata tipo per fare una analisi più precisa con i numeri e analizziamo i dati del 26 settembre 2019 ( che sono comunque in linea con quelli di tutto il mese).

ASCOLTI POMERIGGIO RAI 1: BENINO VIENI DA ME, MALE LA VITA IN DIRETTA

Ecco i dati di ascolto relativi al pomeriggio del 26 settembre 2019:

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.485.000 spettatori pari all’11.7% della platea. LaVita Diretta ha raccolto 1.066.000 spettatori con l’11.2%, nella presentazione, e 1.300.000 spettatori con il 13.6%.

La vita in diretta non decolla e registra ascolti anche in calo rispetto alla passata edizione che già non brillava. Per dare comunque un giudizio definitivo dobbiamo aspettare il mese di ottobre quando Vita in diretta andrà in onda alle 16,50 e non avrà la prima parte in onda alle 16 ( vedremo infatti dopo Vieni da me la soap Il paradiso delle signore). Per Vieni da me ascolti in media con la passata stagione: anche se Detto Fatto perde pubblico, il programma di Caterina Balivo non cresce.

ASCOLTI POMERIGGIO RAI 2: MALE DETTO FATTO, MALISSIMO ANCHE IL RESTO

Carlo Freccero non si è detto preoccupato degli ascolti del pomeriggio di Rai 2. Ha anche aggiunto che programmi come Nella mia cucina sono del tutto promozionali e quindi fanno incassare alla rete denaro a prescindere dagli ascolti. Il problema è che il nuovo programma di Cracco distrugge Detto Fatto che non ha nessun genere di traino.

Su Rai2Nella Mia Cucina ha raccolto 381.000 spettatori con il 2.7%. Detto Fatto ottiene 439.000 spettatori con il 3.9%. Apri e Vinci ha ottenuto 349.000 spettatori con il 3.8%

ASCOLTI POMERIGGIO MEDIASET: CANALE 5 IMBATTIBILE

Beautiful ha appassionato 2.687.000 spettatori con il 18.2%. Una Vita ha convinto 2.575.000 spettatori con il 18.3% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.745.000 spettatori con il 23.2% (Finale: 2.310.000 – 23.1%). Il Segreto 2.059.000 spettatori pari al 22.1% di share. Pomeriggio Cinque 1.676.000 spettatori (18.4%), nella prima parte, 1.847.000 spettatori (18.5%), nella seconda parte, e 1.536.000 spettatori (14.3%) nell’ultima parte di breve durata.

Canale 5 regna incontrastata ed è la rete che raccoglie i migliori ascolti del pomeriggio arrivando anche in determinati momenti ( vedi dalle 14 alle 15 ) a doppiare persino la concorrenza.