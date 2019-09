Max Giusti a Vieni da me racconta il suo ultimo saluto a Fabrizio Frizzi (Foto)

Passa il tempo ma di Fabrizio Frizzi c’è sempre qualcosa da raccontare e a Vieni da me in tanti hanno un ricordo; oggi Max Giusti ha confidato il suo ultimo saluto all’amico e collega (foto). A Caterina Balivo ha detto che lui non piange in tv, è bravo a non farlo ma quando parla del passato con Frizzi, del giorno nella camera ardente, fatica a trattenere l’emozione. Hanno lavorato insieme a un programma che all’inizio non ebbe grande risonanza ma quando finirono i soldi da investire si affidarono alla loro bravura e Attenti a quei due fu un successo. La loro ultima telefonata risale a un mese prima della morte di Fabrizio, Max aveva riguardato dei video del programma, era un sabato sera, le 11:30 di sera. Gli sarebbe piaciuto rifare quel programma, rivivere tutto con lui, poi l’ha rivisto nella camera ardente ed è stato terribile, non ha retto l’emozione.

MAX GIUSTI TORNA IN RAI MA E’ TROPPO TARDI, DEVE SALUTARE FABRIZIO FRIZZI NELLA CAMERA ARDENTE

“Quando lui è andato via non lavoravo in Rai non per mia scelta ma sono tornato e c’era Fabrizio nella camera ardente e sono entrato e quando l’ho visto ho capito che…”. Giusti racconta alla Balivo, al pubblico, che in quel momento ha realizzato che non ci sarebbe più stato niente di ciò che aveva desiderato, che Fabrizio gli sarebbe mancato per sempre, che quei momenti vissuti insieme si erano cancellati per sempre.





“Ho iniziato a piangere perché mi ero reso conto che non sarebbe più potuto tornare… Le persone ti mancano nel vissuto”. Hanno dovuto portarlo fuori per farlo calmare, non riusciva a smettere di piangere. Ricorda tutto del conduttore scomparso, preciso fino al limite, un grande professionista che teneva tutto sotto controllo, era bravo, era buono ma sapeva farsi rispettare. Mancherà sempre a tutti.