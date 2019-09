Stasera in tv 30 settembre 2019 Il Commissario Montalbano e Temptation Island Vip

Stasera in tv lunedì 30 settembre 2019 su Rai 1 va in onda in replica il film tv Il commissario Montalbano – La vampa d’agosto mentre Canale 5 con Alessia Marcuzzi propone Temptation Island Vip. Tra i programmi tv di stasera anche Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, PresaDiretta, la quinta puntata di Indovina chi viene a cena, Quarta Repubblica con Nicola Porro, Rambo 2 – La vendetta, il film Il Socio con Tom Cruise e Emanuela Orlandi – Il caso è aperto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in inda stasera in tv 30 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano. Alle 21:25 in replica il film del 2008 La vampa d’agosto con Luca Zingaretti e cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Stasera tutto è possibile. Alle 21:20 la terza puntata con la conduzione Stefano De Martino. Il comedy show con protagonisti stasera Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Indovina chi viene a cena. Alle 21:20 la quinta puntata del programma di Sabrina Giannini – A seguire c’è Presadiretta. Alle 21:45 dal gioco d’azzardo a Oslo senza auto – Consigliati sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 30 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island Vip. Alle 21:30 una nuova puntata con le coppie rimaste in gioco e nuovi arrivi – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Rambo 2 – La vendetta. Alle 21:20 il film diretto da George Pan Cosmatos del 1985, con Sylvester Stallone, Richard Anthony Crenna, Charles Napier, Julia Nickson – Consigliato no – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con Nicola Porro, il suo talk show tra politica ed economia – Consigliato sì





Su La7 c’è Il Socio. Alle 21:15 il film diretto da Sydney Pollack del 1993, con Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene Hackman – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Bersaglio Mobile. Alle 21:25 il film per la regia di John Glen del 1985, con Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts – Consigliato sì – Su Nove c’è Emanuela Orlandi – Il caso è aperto. Alle 21:25 si ricostruisce la scomparsa di Emanuela Orlandi, era il 1983 – Consigliato sì