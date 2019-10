Mattino 5 e Storie Italiane: il 2 ottobre 2019 raccontano la stessa vicenda. Canale 5 però parla di esclusiva

Quando vi facciamo notare che in televisione troppo spesso si usa la parola “esclusivo” senza che ce ne sia motivo, è perchè succede sempre più spesso che la parola venga usata senza un perchè. E’ quello che è accaduto oggi 2 ottobre 2019. Il pubblico di Mattino Cinque, intorno alle 8:45 ascoltava la storia di Giuseppe mentre sullo schermo compariva la dicitura “esclusivo”. Meno di mezz’ora dopo, su Rai 1, nella puntata di Storie Italiane del 2 ottobre 2019, Eleonora Daniele entrava nella stessa casa, quella del signor Giuseppe per raccontare la medesima vicenda. Precisiamo che si tratta di una bruttissima storia, perchè il signor Giuseppe ha subito un torto incredibile, ma non era una vicenda all’ordine del giorno.

LA STORIA DEL SIGNOR GIUSEPPE DA MATTINO 5 A STORIE ITALIANE MA SEMPRE IN ESCLUSIVA

La storia. Il signor Giuseppe nel dicembre 2017 ( non quindi questa settimana o il mese scorso) va a Milano lasciando la Calabria, per una operazione molto delicata. Giuseppe lo racconta prima a Federica Panicucci, in compagnia di suo figlio e poi lo fa pochi minuti dopo, cambiando stanza, con Eleonora Daniele. Il signor Giuseppe doveva essere operato a un rene, per via di un tumore ma purtroppo il suo chirurgo di fiducia che lo aveva fatto andare da Reggio Calabria a Milano sbaglia. Invece che operare il rene malato, asporta il rene sano. Da quel momento la vita di Giuseppe è stravolta. La sua salute è compromessa per sempre. Giuseppe vuole raccontare quindi la sua storia per cercare di smuovere qualcosa e fare in modo che non accadano più cose come questa.

Ovviamente una storia degna di essere raccontata in tv visto che è assurdo che possano succedere cose di questo genere. La discussione si sposta su altro: Mattino Cinque sceglie di rivelare al suo pubblico che questa sarà una intervista esclusiva ( immaginiamo che i giornalisti presenti in casa di Giuseppe sapessero che poco dopo ci sarebbero stati i colleghi di Storie Italiane). Perchè quindi non correggere quella scritta?