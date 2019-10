Cecchi Paone infervorato lascia lo studio di Pomeriggio 5: Barbara d’Urso vuole le scuse

Puntata movimentata quella di Pomeriggio Cinque in onda oggi 4 ottobre 2019. Tra gli ospiti, per parlare di dieta vegana e alimentazione, anche Alessandro Cecchi Paone che è stato protagonista di un siparietto molto particolare dopo il quale ha lasciato per due volte lo studio di Roma da dove era collegato. Il pomo della discordia? Daniela Martani. Barbara d’urso però non ha gradito l’atteggiamento di Cecchi Paone e ha preteso le scuse, scuse che non sono arrivate.

Ma andiamo per gradi.

CAOS A POMERIGGIO 5: CECCHI PAONE LASCIA LA TRASMISSIONE SENZA SCUSARSI

Inizia la discussione mentre si parla di alimentazione, dieta vegana e simili.

Daniela Martani, dopo qualche battuta di Cecchi Paone, prende subito la palla al balzo e lo attacca. “Cecchi Paone parla senza sapere nulla. Il 75% degli antibiotici prodotti nel mondo vengono utilizzati negli allevamenti intensivi. Ogni volta che mangiate un pezzo di carne è come se vi faceste una cura di antibiotici”, dice l’ex concorrente del Grande Fratello. “Non è vero, sei una poveretta illetterata. Non sapevi fare neanche la hostess. Per parlare di cose scientifiche, bisogna parlare con gli scienziati”, ribatte Cecchi Paone. “Ma stai zitto, tu vuoi negare la verità. Non bisogna raccontare le balle alla gente. La gente deve sapere che quando mangia un pezzo di carne, mangia anche gli antibiotici” ha commentato la Martani. Dopo questo battibecco Cecchi Paone si è alzato ed è andato via senza salutare. Al rientro dalla pubblicità, una basita Barbara d’Urso ha chiesto a Cecchi Paone se fosse tornato per fare le sue scuse visto che andando via ha offeso comunque il pubblico e anche lei. Cecchi Paone visibilmente inalberato, dopo aver ascoltato le prime parole di Barbara ha lasciato nuovamente lo studio da cui era collegato.

“Che qualcuno spieghi a Cecchi Paone che io ho chiesto se voleva chiedere scusa a noi, cioè me e tutti quelli che lavorano a Pomeriggio 5. Se vuoi andare via, almeno chiedi permesso alla padrona di casa e poi lasci lo studio! ” ha concluso la d’Urso.

