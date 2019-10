Er Faina pubblica sui social le chat con il figlio di Tina Cipollari: dove sta la verità?

Il rapporto tra Damiano Er Faina e Tina Cipollari è sicuramente complicato. Abbiamo visto il litigio tra il re del web e l’opinionista di Uomini e Donne nell’ultima puntata del programma di Canale 5, persino Maria De Filippi è intervenuta. Adesso Damiano Er Faina ha deciso di pubblicare delle chat sui social network che riguardano, in certo senso, anche Tina. I messaggi pubblicati dal re del web tra i suoi post sono, infatti, di una chat con il figlio della Cipollari. Chat che non sono certo passate inosservate al popolo di Instagram e del web. Andiamo a capire meglio di che cosa si tratta.

Damiano Er Faina e quei messaggi con il figlio di Tina Cipollari: ecco cosa si sono detti

Damiano Er Faina ha sostenuto di essere dalla parte della verità sulle sue ig stories dopo l’ospitata a Uomini e Donne mentre considera falsa Tina Cipollari. Dopo aver commentato lo scontro con Tina, il re del web ha reso pubblica poi una chat tra lui e Mattias, figlio della nota opinionista. Nel 2015 Mattias ha mandato un messaggio a Damiano chiedendo di non fare video contro sua madre. “Mi dispiace ha esagerato” risponde Er Faina. Il figlio della Cipollari difende Tina affermando che lei fa il suo lavoro. La chat prosegue e il re del web afferma che l’opinionista ha anche offeso un quartiere di Roma. Mattias continua a difendere la madre, sembra non sapere dell’offesa al quartiere romano e dice anche di seguire sempre Er Faina sul web, mentre Damiano lo invita a vedere la puntata odierna. Questo quello che Er Faina ha deciso di rendere pubblico dopo il suo scontro con Tina Cipollari durante la puntata di Uomini e Donne:

Damiano Er Faina applaudito dal web dopo la chat con Mattias, il figlio di Tina Cipollari

Dopo i video pubblicati da Damiano Er Faina e dopo aver resa pubblica una chat con Mattias, il figlio di Tina Cipollari, il popolo del web sembra essersi schierato. Infinite volte Er Faina è stato criticato sui social network per le sue affermazioni e le sue battute sui personaggi del mondo dello spettacolo. Eppure questa volta Damiano si prende tutti i complimenti del popolo del web, da vero re, come è conosciuto. Damiano Er Faina è stato infatti apprezzato, come si legge nei commenti, dagli utenti social in quanto Er Faina dice sempre ciò che pensa senza paura di essere poi attaccato o criticato. Er Faina si dimostra sincero al suo pubblico che lo apprezza e lo difende. Qualcuno è però ancora insicuro riguardo a tutta questa situazione. Da che parte sta la verità in tutta questa storia? Chi ha ragione? Sarà davvero come dice il re del web? E soprattutto, Tina Cipollari deciderà di rispondere sulla questione dopo il post di Damiano?