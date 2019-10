Ascolti tv 5 ottobre 2019: Ulisse vs Amici Celebrities, vince Rai 1?

Grande attesa come sempre anche questa domenica mattina per i dati di ascolto relativi alla serata del sabato. Che cosa succederà in questa nuova sfida tra Amici Celebrities e Ulisse-Il piacere della scoperta? Dopo la vittoria di Rai 1 della passata settimana, grande attesa questa domenica per scoprire a chi sarà andata la vittoria nel sabato sera. Attendiamo quindi i dati auditel relativi alla serata del 5 ottobre 2019 per capire se la Rai consoliderà il suo predominio, dopo gli ottimi risultati avuti in queste prime settimane.

Tra l’altro quella in onda ieri è stata l’ultima sfida che ha visto confrontarsi al sabato sera Amici e Ulisse. Infatti il talent di Canale 5 torna questa settimana al mercoledì cambiando giorno della settimana, come annunciato ieri da Maria de Filippi. Non solo, la quarta puntata vedrà Michelle Hunziker prendere il timone del programma anche perchè probabilmente Maria sarà impegnata con Tu si que vales ( oltre che con le registrazioni di C’è posta per te e Uomini e Donne).

ASCOLTI TV SABATO 5 OTTOBRE 2019: I DATI DI ASCOLTO DI ULISSE

Dopo gli ottimi ascolti della puntata dedicata a Leonardo da Vinci, Ulisse torna con uno speciale dedicato a Maria Antonietta. Una puntata che ci ha portato in Francia, per scoprire da più vicino alcuni aspetti anche poco noti di una delle regine più famose nella storia. Alberto Angela avrà conquistato il pubblico e portato a casa la vittoria?

Sembra proprio che la vittoria sia andata a Ulisse con una media di 3,8 milioni di spettatori e il 19,7% di share.

ASCOLTI TV SABATO 5 OTTOBRE 2019: I DATI DI ASCOLTO DI AMICI CELEBRITIES

Su Canale 5 invece solito spettacolo anche se si è cercato di movimentare la cosa cambiando anche il regolamento. Il fatto è questo: il format non convince. Inoltre il cast è poco incline allo show, e non intendiamo al talento, visto che i protagonisti sono davvero molto bravi. Tolto Filippo Bisciglia, che la polemica ce l’ha nelle vene, tutto il resto è noia, una grande noia. E anche la scelta della giuria a nostro avviso non ha convinto e non ha funzionato. Insomma se si dovrà pensare a una seconda edizione di questa versione VIP di Amici bisognerà fare qualche grande cambiamento per sperare di convincere il pubblico a seguire il talent.

Stesso share portato a casa da Ulisse, il 19,7% con una sola differenza: il programma di Rai 1 dura circa un’ora in meno. Amici conquista la media di 3,2 milioni di spettatori.