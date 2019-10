La prova del cuoco oggi 7 ottobre: arrivano i bomboloni per Elisa Isoardi

Mancano pochissimi minuti all’inizio di una nuova puntata de La prova del cuoco. Anche questa settimana si cucina nello studio di Rai 1 dedicato al programma condotto da Elisa Isoardi. Grande spazio dedicato alle ricette in questa edizione de La prova del cuoco che cerca di essere più simile a quelle condotte da Antonella Clerici, non a caso nella cucina di Rai 1 sono tornati moltissimi chef e maestri di cucina che hanno fatto la storia del programma. Ma torniamo alla puntata di oggi 7 ottobre 2019: che cosa vedremo nella cucina di Rai 1 con Elisa Isoardi e Claudio Lippi in questo nuovo appuntamento? Oggi sarà una puntata dolcissima perchè come vedrete da mezzogiorno su Rai 1, si prepareranno degli ottimi dolci. Si va di bomboloni! E poi tanti consigli come sempre e l’allegria di Alessandra Spisni vero faro di questa nuova edizione del programma di Rai 1!

Ma vediamo nel dettaglio quelle che sono le ricette della puntata de La prova del cuoco in onda oggi 7 ottobre 2019 su Rai 1.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 7 OTTOBRE 2019: LA RICETTA DEI BOMBOLONI

Sergio Barzetti e Diego Bongiovanni prepareranno la loro versione dei bomboloni. E si sa, quando si cucina un dolce, il pubblico del programma di Rai 1 impazzisce. Pronti quindi per questi super bomboloni? Non vediamo di prendere nota della ricetta…

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 7 OTTOBRE 2019: SPISNI VS KAWASAKI

Per le Prove Individuali, Alessandra Spisni ed Eriko Kawasaki si scambieranno trucchi e segreti per realizzare, rispettivamente, dei tortelloni di zucca e un rotolo di sushi.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 7 OTTOBRE 2019: CHI VINCE LA GARA FINALE?

Gara Finale tra Juri Risso e Luca Natalini.

A commentare e votare, una giuria di tre esperti: la chef Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze.

Appuntamento con Elisa Isoardi e Claudio Lippi come sempre alle 12 subito dopo una nuova puntata di Storie Italiane.