Stasera in tv 8 ottobre 2019 La strada di casa 2 e Sole a catinelle

Stasera in tv martedì 8 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda La strada di casa 2 in prima tv con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere, Canale 5 propone il film con Checco Zalone Sole a catinelle. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche il film Bangla in prima tv e a seguire Bangla – Diario di un film con Andrea Delogu; inoltre #cartabianca, la soap spagnola Una vita, diMartedì e Le Iene Show. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 8 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è La strada di casa 2. Alle 21:25 la fiction con una nuova puntata, regia di Riccardo Donna con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Bangla. In prima tv alle 21:20 il film diretto da Phaim Bhuiyan del 2018, con Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Simone Liberati, Pietro Sermonti, Alessia Giuliani – A seguire Bangla – Diario di un film con la conduzione di Andrea Delogu e la partecipazione del regista e il cast del film – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer, ovviamente si parla anche di manovra economica – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 8 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Sole a catinelle. Alle 21:40 il film diretto da Gennaro Nunziante del 2013, con Checco Zalone, Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy – Consigliato nì – Su Italia 1 c’è Le Iene Show. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con i servizi delle iene e la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa’s Band – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì





Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 Giovanni Floris conduce una nuova puntata del suo talk show – Consigliato sì – Su Tv8 c’è The amazing Spider-man. Alle 21:30 il film diretto da Marc Webb del 2012, con Andrew Garfield, Emma Stone, Sally Field– Consigliato sì – Su Nove c’è Il Supplente. Alle 21:25 sarà Massimo Giletti il supplente di filosofia in un liceo classico di Roma – Consigliato sì