Francesca de Andrè dopo il malore torna in tv: oggi a Pomeriggio 5

Puntata scoppiettante oggi quella di Pomeriggio Cinque in diretta il 10 ottobre 2019. Nel nuovo appuntamento con il programma di Barbara d’Urso infatti ascolteremo le parole di Francesca de Andrè che torna in diretta dopo il malore di dieci giorni fa. Francesca doveva essere presente a Live-Non è la d’Urso, il 29 settembre ma aveva saltato l’appuntamento per motivi di salute. La De Andrè infatti si era sentita male proprio negli studi di Mediaset tanto che tra le prime persone a prestarle soccorso c’era stata proprio Barbara d’Urso. La conduttrice e il fidanzato di Francesca de Andrè avevano chiamato i soccorsi. Portata in ospedale, aveva poi dato notizie nel corso della diretta tramite le persone che erano con lei al pronto soccorso. Oggi Francesca parlerà per la prima volta in tv dopo il malore per spiegare quello che non ha avuto modo di chiarire il giorno in cui era invece prevista la sua intervista in tv.

FRANCESCA DE ANDRE’ A POMERIGGIO 5 DOPO IL MALORE

E’ stata proprio Barbara d’Urso ad annunciare la presenza di Francesca de Andrè con un messaggio sui social:

Dopo lo spavento a causa del suo malore prima di andare in onda con Live-Non è la d’Urso, oggi Francesca De Andrè torna in TV a #Pomeriggio5!!! E naturalmente grazie sempre a voi perché ieri record di ascolti con picchi di oltre 3 milioni di telespettatori!!! 🤩🤩🤩#maifermarsi #arriviamo #buonagiornata #colcuore❤

Ed effettivamente, come vi abbiamo raccontato proprio questa mattina, la puntata di Pomeriggio Cinque in onda ieri ha registrato uno dei primi record di ascolti stagionali con oltre 2 milioni di spettatori incollati alla tv.

E oggi la conduttrice spera di replicare. Per Francesca de Andrè ci sarà quindi modo di raccontare quella che è la sua verità in merito alla fine della storia con Gennaro Lillio e alla decisione di tornare invece con Giorgio Tambellini, dopo aver scoperto che lui non l’aveva realmente tradita.