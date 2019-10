Mika a Domenica In ha rivelato la sofferenza per la malattia di sua madre

Una figura fondamentale quella di sua madre per Mika che ospite oggi a Domenica In ha parlato della determinazione con cui l’ha spinto verso la musica ma anche confidato del cancro contro cui sta combattendo. Deve tanto a sua madre, anche per il successo che poi è riuscito a raggiungere ma vederla poi così fragile a causa della malattia non è semplice, anche se la madre continua la sua battaglia. Mamma Joannie può contare sulla presenza di suo figlio anche se vorrebbe che Mika pensasse solo a se stesso. Il desiderio del cantante al contrario è di esserle ancora più vicino. Ha raccontato che la sua mamma ha subito un intervento gravissimo alla testa, è stato un momento duro da superare ed è ancora così ma in quei momenti Mika ha trovato il modo di trasformare tutto in positivo. Confidenze intime, delicate, quelle che ha rivelato Mika a Domenica In parlando della lotta contro il cancro della sua mamma.

MIKA RACCONTA LA LOTTA CONTRO IL CANCRO DI SUA MADRE MA ANCHE UN MOMENTO SPECIALE

“Ha subito un intervento gravissimo sulla testa e tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono e in 3 ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato. Poi mi ha chiamato qualche giorno dopo e mi ha detto: “Se con quella registrazione ci fai qualcosa di triste non ti perdonerò mai”. L’artista aveva ben altro in testa e dopo quattro mesi c’era il pezzo registrato; sua madre lo ha chiamato dicendogli che se lo avesse saputo avrebbe cantato meglio.





Il cantante libanese ha confessato: “Spesso si fa troppo tardi e non volevo si facesse troppo tardi”. Ha anche spiegato che adesso è nel mezzo di un periodo particolare: “E’ un momento un po’ strano, in cui sto facendo produzione, mi alzo abbastanza presto, c’è la tv e la radio, ogni giorno in un altro Paese… La mia vita adesso è al servizio del nuovo disco”. Deve tutto questo a sua madre, alle estenuanti lezioni di musica a cui lo costringeva.