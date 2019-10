Marisa Laurito a Vieni da me, fidanzata con Piero da 18 anni si sposeranno sul mare (Foto)

Ospite da Caterina Balivo oggi a Vieni da me Marisa Laurito, insieme sull’auto d’epoca del programma di Rai 1 hanno ricordato i vecchi tempi, quelli dell’attrice, passando dal ricordo del carissimo amico Edoardo de Crescenzo al teatro con Eduardo De Filippo ma non sono mancate le chiacchiere su Piero, il fidanzato (foto). Stanno insieme da 18 anni, quasi 19, non sono sposati ma Marisa Laurito confida che si sposeranno a 85 anni e di certo sarà una cerimonia sul mare, solo che lui ancora non lo sa. Simpaticissima come sempre l’artista partenopea dalla sua voce inconfondibile, quella “erre” che De Filippo sul palco non voleva sentire ma che poi le è tornata tutta e ha deciso di tenerla per sempre. Alla Balivo curiosa di sapere tutto della sua vita spiega che a presentarle l’uomo che ama da tanto tempo è stato Renzo Arbore. Era un periodo triste per lei, era molto giù proprio per un altro amore. Quell’incontro le ha cambiato la vita anche se Piero quando l’ha salutata ha fatto un errore gravissimo, le ha detto che suo padre era un suo grande fan. E’ finita con qualche risata, non l’ha mandato via, si sono scambiati i numeri di telefono ed è scoppiato il grande amore.

MARISA LAURITO SI SPOSA MA A 85 ANNI

Forse non la vedremo mai in abito da sposa o forse davvero la Laurito e il suo Piero un giorno si sposeranno sulla spiaggia, ovviamente a Napoli. Piero adesso è in pensione, è stato un industriale importante, ha venduto in tutto il mondo utensili da cucina.





Mangiano un babà insieme ricordando la canzone che portò al festival di Sanremo ma prima c’è il ricordo del grande Edoardo De Crescenzo. Ha pianto tanto per la sua morte ma adesso sorride e gli lancia un urlo dicendo che presto si rivedranno. Speriamo sia il più tardi possibile e speriamo di vederle davvero questo nozze simpaticissime.