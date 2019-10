Elettra Lamborghini incontrerà la ragazza che dice di essere sua sorella? Le ultime da Live

Ieri sera, lunedì 28 ottobre 2019, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova e scoppiettante puntata di Live – Non è la d’Urso. Tanti gli ospiti nello studio di Barbara, così come tanti sono stati anche gli argomenti della serata. E tra i tanti temi è spuntato anche il nome dei Lamborghini ma partiamo dal principio. Flavia, una ragazza napoletana, afferma di essere la sorella segreta di Elettra Lamborghini, la più famosa tra i cinque figli del noto imprenditore Tonino, soprattutto grazie alla sua musica, al suo carattere autentico e frizzante e alle svariate partecipazioni televisive in giro per il mondo. Adesso Flavia vorrebbe incontrare il padre e pure la regina del twerk ma riuscirà a farsi accettare dalla famiglia Lamborghini?

La sorella segreta di Elettra Lamborghini: la madre parla a Live – Non è la d’Urso

Ospite nello studio di Live – Non è la d’Urso è stata proprio la madre di Flavia. Rosalba è visibilmente emozionata nel vedere sua figlia in video e ascoltare il suo desiderio di conoscere meglio il padre Tonino Lamborghini. La signora Rosalba ha raccontato circa un anno fa la verità sul padre a sua figlia. Flavia sarebbe la primogenita di Lamborghini. Rosalba ha conosciuto Tonino quando lui non era ancora sposato. Quando Rosalba ha scoperto di essere incinta era felicissima ed è corsa a comunicarlo telefonicamente all’uomo che le disse di non abortire ma la bambina doveva rimanere un segreto. Quando Rosalba ha raccontato la verità a Flavia, la giovane estetista napoletana si è messa in macchina e ha guidato fino a Bologna presentandosi alla fabbrica Lamborghini e ha aspettato proprio quello che sarebbe il padre biologico. Flavia è così entrata nella macchina di Tonino Lamborghini e ha spiegato all’uomo di essere la figlia di Rosalba.

Flavia, sorella segreta di Elettra Lamborghini: la twerking queen la incontrerà?

Quando Flavia si è presentata a Tonino Lamborghini, il noto imprenditore, così come racconta la signora Rosalba a Barbara d’Urso, avrebbe detto alla presunta figlia che la madre non si sarebbe dovuta permettere a rivelarle questa verità e turbare quindi tutti gli equilibri. Adesso, quello che tutti vogliono sapere è se Tonino Lamborghini deciderà di incontrare ancora Flavia e conoscerla meglio. Non solo però. Il mondo dello spettacolo ama molto la spumeggiante Elettra che, oltre ad essere la regina del twerk e aver scalato le classifiche musicali mondiali, è nota anche per la sua travolgente simpatia, il suo carattere esuberante ma anche il suo animo buono. Proprio così la twerking queen è riuscita a conquistare fan su fan anche oltre oceano.

Dopo questa testimonianza a Live – Non è la d’Urso, Elettra Lamborghini deciderà di incontrare la sua presunta sorellastra? Vi terremo sicuramente aggiornati perciò, se volete sapere come andrà a finire, continuate pure a seguirci!