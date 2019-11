Anticipazioni Domenica Live: testimoni per Kikò e Ambra, la replica di Floriana e altro

Che cosa succederà nella puntata di Domenica Live in onda il 17 novembre 2019? Ce lo rivela come sempre Barbara d’urso che, nelle sue anticipazioni da Pomeriggio 5 racconta quello che accadrà nel suo programma. La busta choc non può mancare e ovviamente si tornerà a parlare, come era facilmente intuibile, della storia che ha visto protagonisti Kikò Nalli, suo malgrado, Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Chi ha seguito Pomeriggio 5 nelle ultime settimane sa bene quello di cui si parla. Ma facciamo un brevissimo riassunto. Su Diva e Donna, dopo le anticipazioni arrivate proprio dal programma della d’Urso, sono uscite delle foto fatte a Gaetano Arena. Prima di queste foto c’era stata la famosa rissa tra l’ex concorrente del GF e il paparazzo Fiumara. Arena aveva spiegato che aveva incontrato Ambra solo in amicizia. E a nostro avviso le foto dimostrano che non ci siano stati dei baci sulle labbra. Ma nello studio di Canale 5 Barbara d’Urso sottolineava che questo foto dimostrano il bacio, mentre Gaetano smentiva. Ambra, via social, ha confermato che quello era solo un incontro tra amici e che forse a organizzare il tranello era stato Gaetano stesso. Adesso lei e Kikò non parlano più con Gaetano e hanno deciso di partecipare a Domenica Live per portare delle prove concrete.

La d’Urso infatti ha annunciato che Kikò ha deciso di portare a Domenica Live due testimoni, anche loro molto famosi, che possono confermare che quella ordita ai danni della Lombardo, e dello stesso parrucchiere, è una vera e propria trappola. Nella puntata di Domenica Live quindi vedremo quali sono queste prove anche se la d’Urso mostrerà il video dell’incontro tra Ambra e Gaetano.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI 17 NOVEMBRE 2019: FLORIANA TORNA

Tornerà anche Floriana Secondi nello studio di Domenica Live. Dopo quello che è successo domenica scorsa ( leggi qui per approfondire) , l’ex vincitrice del Grande Fratello, ha deciso di tornare in studio per ribadire alcuni concetti dopo le accuse lanciate da un ragazzo che dice di esser stato un suo ex. In settimana questa persona ha mostrato dei messaggi che lui e Floriana si sono scambiati e adesso la Secondi vuole replicare.

A DOMENICA LIVE IL COMPLEANNO DI GIUCAS CASELLA MA NON SOLO

Nella puntata di Domenica Live del 17 novembre 2019 ci sarà come sempre una lunga intervista a un ospite d’eccezione. Questa volta tocca a Giucas Casella. Ma c’è dell’altro! Giucas Casella si sta allenando per la sua prova del torneo Domenica Alive dove dovrà interpretare Renato Zero.

Appuntamento quindi a domenica ore 17,20 con una nuova puntata di Domenica Live!