Leopoldo Mastelloni a Storie Italiane trova il coraggio per accennare alle violenze subite

Il racconto della violenza subita da Fioretta Mari raccontata oggi a Storie Italiane è stato fondamentale, in questo modo Leopoldo Mastelloni per la prima volta ha trovato il coraggio che gli mancava per aprirsi, per denunciare. Solo un piccolo importante passo per l’attore che colpito dalle parole e dalla forza della collega le ha rivolto il suo apprezzamento, forse Eleonora Daniele riuscirà a tirargli fuori ciò che ha subito quando era giovanissimo. Si deve parlare, si deve continuare a raccontare perché chi ha subito violenza sia d’esempio a chi le subisce ancora. Non è semplice e Leopoldo Mastelloni non ne ha mai parlato ma sembra avere tanto ancora nella sua mente. “Apprezzo tanto il coraggio di Fioretta di venire a parlarne perché solo così si costruisce una rete contro queste persone che fanno questo ai bambini, non si parla magari per vergogna ma è importante continuare a parlarne” commenta Luisa Corna ospite di Storie Italiane, un po’ sconvolta dal racconto della Mari, si conoscono bene ma non sapeva niente di ciò che ha subito in passato.

LEOPOLDO MASTELLONI CONFESSA DI NON AVERE LO STESSO CORAGGIO DI FIORETTA MARI

“Io non ce l’ho questo coraggio oggi però mi fa pensare molto alla difficoltà che ho avuto anche io” è il commento dell’attore campano che non si rende conto che proprio in quel momento il coraggio l’ha trovato. Eleonora Daniele gli rivolge qualche domanda, intuisce che forse per lui è arrivato il momento di parlarne, gli chiede perché non ha denunciato. Sì, Mastelloni parla anche di violenze fisiche subite ma tutto è accaduto in un periodo in cui non se ne parlava.





“Ho reagito senza l’aiuto di nessuno. Ho dato dei segnali che non sono stati recepiti. Non è come oggi che ne puoi parlare in un programma così importante come questo e con questa attenzione”. Il programma sta terminando, non c’è più tempo per parlarne, chissà se Mastelloni troverà tutto il coraggio per raccontare.