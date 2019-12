Film Disney in tv a Natale, stasera su Rai 2 c’è Alla ricerca di Nemo

Si va a caccia di film Disney da vedere con tutta la famiglia nelle feste di Natale. E oggi 23 dicembre 2019 arriva un bellissimo film della Disney Pixar assolutamente da non perdere. Un grande classico che piace ai piccoli ma anche agli adulti. In onda oggi 23 dicembre 2019 su Rai 2 Alla ricerca di Nemo. Il film di certo non merita presentazioni e sicuramente conoscerete tutti molto bene la trama del film Disney in onda a Natale su Rai 2. Ma vediamo di rinfrescarci la memoria anche perchè di bambini ne nascono ogni giorno e i genitori hanno bisogno della guida per i cartoni da vedere !

FILM DISNEY A NATALE IN TV: STASERA C’E’ ALLA RICERCA DI NEMO

Il protagonista del cartone è Nemo, un pesciolino molto curioso ed è per questo che il suo papà è spesso in ansia perchè sa che ne potrebbe combinare delle belle. Ed effettivamente non si sbaglia…

I protagonisti del cartone sono quindi Nemo, che trova un sicuro rifugio in un’anemone di mare, e suo papà Marlin, deciso a fare di tutto pur di proteggerlo. Arrivato il giorno della prima gita a scuola nell’Oceano, la preoccupazione di Marlin aumenta a dismisura, tanto che farà scattare in Nemo una specie di ribellione che lo porterà ad allontanarsi e verrà trasportato dalle forti correnti, finendo catturato da una barca di pescatori. Ma suo padre Marlin non si perde d’animo e si mette sulle sue tracce organizzando una vera e propria spedizione per recuperarlo tra mille ostacoli e tanto divertimento. Ed è qui che inizia la ricerca di Nemo ma anche il viaggio del nostro piccolo pesciolino curioso che ne combinerà di ogni! Un film che piacerà davvero a tutta la famiglia, soprattutto se amate il mare!

La pellicola è diretta da Andrew Stanton e Lee Unkrich; l’attore Luca Zingaretti dà la voce a Marlin.