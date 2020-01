Domenica IN 5 gennaio: gli ospiti di Mara Venier che inaugurano il 2020

Tutto pronto per il ritorno in diretta di Mara Venier con la prima puntata dell’anno di Domenica IN! Il 2020 inizia il 5 gennaio con la nuova puntata domenicale del programma di zia Mara. Una puntata ancora in tema natalizio, festosa e divertente quella ce andrà in onda domani dalle 14 su Rai 1. E’ stata la stessa Mara Venier a rivelare che questa volta si tratterà di una puntata in diretta. La conduttrice infatti, intervenuta nella puntata de La vita in diretta di ieri, per fare una sorpresa a Pierluigi Diaco, ha spiegato che nelle prossime ore sarà impegnata prima con le prove di Domenica IN e poi con la diretta.

Ma chi saranno gli ospiti di questa prima puntata dell’anno di Domenica IN? Scopriamolo con le anticipazioni che rivelano proprio i nomi.

DOMENICA IN LA PRIMA PUNTATA DEL 2020 IL 5 GENNAIO: TUTTI GLI OSPITI

La prima puntata del 2020 di Domenica IN, sarà interamente dedicata ai bambini e alle famiglie in occasione delle festività dell’Epifania. In studio, il ‘Coro dolci note’ composto da 50 bambini e diretto dal Maestro Alessandro Bellomaria. Tra gli ospiti, torna Sandra Milo per continuare il racconto della sua vita tra amori, successi e carriera; ci lascia un po’ perplessi la presenza di Sandra Milo in una puntata interamente dedicata ai bambini, come riferisce l’ufficio stampa Rai, ma così sarà!

Teo Teocoli canterà alcuni successi di Adriano Celentano oltre ad esibirsi in uno sketch nei panni di uno dei suoi celebri personaggi. Il comico Gabriele Cirilli, impegnato a teatro con il suo nuovo spettacolo, si esibirà con un monologo sulle feste e sulla Befana. Grande attesa per l’arrivo in studio della coppia ‘Me Contro Te, ovvero Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia), star sui social con oltre 4 milioni di fan, per presentare il loro nuovo film ‘La vendetta del Signor S’, in uscita al cinema il 17 gennaio. Sempre per i bambini, arriveranno in studio 15 Befane da Urbania. Il noto chef Gianfranco Vissani sarà protagonista di una ampia intervista sulla sua vita, la carriera e i suoi progetti futuri. Il mago Silvan, interverrà con alcuni numeri di magia, mentre il giovane cantante napoletano Andrea Sannino canterà uno dei suoi successi ‘Abbracciame’. Arturo Mariani, giovane sportivo e scrittore nato con una sola gamba, racconterà la sua storia fatta di coraggio e di passione per lo sport.

Più che una puntata interamente dedicata ai bambini ci sembra una puntata dedicata anche ai bambini. Appuntamento alle 14 di domani per passare un pomeriggio in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica IN.