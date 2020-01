A Domenica Live il padre di Luigi Favoloso: “Le cose non stanno come racconta Nina Moric”

Da quasi 20 giorni si parla della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Dopo la denuncia della madre molti programmi televisivi dalla Rai e Maediaset si sono occupati della vicenda. Poi però la madre di Luigi ha ricevuto una mail con la quale suo figlio la rassicurava e la denuncia è stata ritirata. Non si tratta quindi di una scomparsa ma di un allontanamento. Michele, il padre di Luigi Mario Favoloso, decide di dire la sua sul caso e sceglie il salotto di Domenica Live.

Ricordiamo che Luigi Mario sta bene, ha contattato anche la redazione di Barbara d’Urso. E’ all’estero e per il momento non ha intenzione di rientrare in Italia.

IL PADRE DI LUIGI MARIO A DOMENICA LIVE: NINA SI PRENDERA’ LA RESPONSABILITA’ DI QUELLO CHE DICE

“In un certo senso sono stato chiamato in causa anche io, però io voglio dire che sono separato da 15 anni, quando vengo a conoscenza, il 29 dicembre del fatto che mio figlio si è allontanato…Mi ha chiamato mia figlia e mi ha detto che se ne era andato. Io le ho subito chiesto se il passaporto lo aveva preso. Mio figlio già il 25 mi aveva detto che forse faceva un viaggio. Mi aveva detto che aveva litigato con Nina definitivamente e che voleva fare un viaggio da solo e rilassarsi” ha detto il padre di Luigi Mario che parla di una persona demoralizzata che voleva dire qualcosa ma non lo faceva.

“Io non mi sono preoccupato più di tanto perchè sapevo del passaporto. Io non mi sono quasi mai preoccupato per mio figlio perchè sapevo che non era un gesto estremo. Non mi sono preoccupato ma non ho mai neppure saputo dove fosse. La mamma come avrebbe fatto qualsiasi altra mamma ha denunciato” ha continuato il padre di Luigi Favoloso.

“La mamma sapeva le mie stesse cose ma da mamma si è preoccupata di più. Io le amiche non le commento, non so nemmeno che attendibilità hanno” ha detto Michele.

“Nina mi aveva giurato che non si sarebbe intromessa, che voleva stare alla larga. Lei mi aveva detto delle cose al telefono, mi aveva accennato alla questione di Carlos, però io non credo che sia successo questo. Mi sono documentato, io ho sentito mio figlio e le cose non stanno così ma sarà lui a raccontalo” ha detto Michele.

“Io ora non so dove sta, mi ha detto che sta bene“ ha spiegato il padre di Luigi. “Per me Nina Moric non è attendibile e la sua storia televisiva lo dimostra” ha spiegato il padre di Luigi Mario Favoloso.