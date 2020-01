Adriano Pappalardo emozionato a Vieni da me, dal ricordo del padre alla moglie le sue lacrime (Foto)

Adriano Pappalardo torna in tv ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e se si inizia con il parlare di Lucio Battisti passando per l’argomento principale, il Leone del Cantante Mascherato, poi si arriva alle emozioni vere (foto). Così grande e forte non ti aspetti che Pappalardo pianga e invece lui è sempre stato molto tenero e anche a Vieni da me si commuove e ben più di una volta. La prima occasione è il ricordo del papà, il ricordo di una frase importante. Suo padre un anno prima di morire finalmente disse che era orgoglioso di suo figlio, non lo disse a lui ma quando Adriano lo venne a sapere fu così felice che non l’ha mai dimenticato. Sua madre era sempre stata dalla sua parte, l’aveva sempre sostenuto nella sua carriera ma suo padre non ci aveva mai creduto: “Quando se n’è andato so che è andato sono felice che se ne sia andato quando suo figlio era arrivato a quello che aveva desiderato tutta la vita”. Si commuove Pappalardo e continua a farlo anche quando a sorpresa entra sua moglie in studio.

A VIENI DA ME LA MOGLIE DI ADRIANO PAPPALARDO

E’ stata sua moglie Lisa a sorreggerlo ogni volta che è caduto: “Quando uno raggiunge l’apice del successo non ti aspetti la caduta, non ci credi e quando arriva…”. Racconta di una donna che gli è sempre stata accanto: “Ogni volta che cadevo riusciva a farmi rialzare”. Stanno insieme da 48 anni ma si sono sposati solo 10 anni fa, una storia d’amore bellissima che vivono come fosse il primo giorno.

Altre emozioni e arrivano con un video di Adriano Pappalardo che canta con suo figlio Laerte piccolissimo. E’ stata per lui l’emozione più forte in tv, aveva paura che suo figlio potesse non ricordare le parole, avrebbe fatto qualunque cosa per proteggerlo. Pappalardo è anche nonno, il figlio di Laerte è la sua gioia più grande; anche per lui si emoziona in tv. Lui che non voleva essere chiamato nonno, oggi è il più felice al mondo quando suo nipote lo abbraccia e gli dice “Nonno, ti voglio bene”.