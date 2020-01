Eleonora Daniele, per Carlotta tante le dediche mentre il pancione cresce (Foto)

A Storie Italiane tutti coccolano Eleonora Daniele in dolce attesa di Carlotta e per la prima volta la conduttrice con il suo bellissimo pancione resta volentieri sotto i riflettori (foto). In genere la sua vita privata resta tale ma nel suo programma l’impegno verso i più deboli e contro le ingiustizie resta quello più grande ma da quando ha annunciato che aspetta la sua prima figlia ogni tanto lascia per lei anche qualche secondo. Oggi a Storie Italiane era ospite anche Lorena Bianchetti, anche lei mamma da poco e a un’età in cui non credeva più si potesse realizzare il suo sogno. “Non sai quanto sono felice di vederti così” ha commentato subito Lorena. La ricordiamo l’intervista a parti invertite, la mamma col pancione era lei e radiosa raccontava quanto fosse felice. “Ci diamo il cambio io e te” ed è un momento bellissimo ma la Bianchetti avvisa: “Vedrai quando ti chiamerà mamma ti scioglierai completamente”. Alcune foto dolcissime della conduttrice con sua figlia Estelle emozionano Eleonora Daniele che ormai saluta i suoi ospiti parlando al plurale, la sua Carlotta si fa sentire.

ELEONORA DANIELE BELLISSIMA COL PANCIONE E I SUOI ABITINI PREMAMAN A STORIE ITALIANE

Per i primissimi mesi la conduttrice ha cercato di mantenere il dolce segreto, come è giusto che sia, adesso fa sfoggio dei suoi abitini deliziosi mentre il pancione cresce in fretta. Sul suo profilo social mostra lo stupore per il suo ventre sempre più lievitato.





Un’altra dedica per la piccola Carlotta ieri, sul libro di Valerio De Gioia Codice antimafia e delle misure di prevenzione. Con le norme a tutela delle vittime di mafia: “A Carlotta, al senso di giustizia che siamo certi le trasmetterà la madre”. Una dedica particolare che si aggiunge agli auguri di tutti. Una gravidanza che il pubblico segue con affetto ricambiando le attenzioni della conduttrice.