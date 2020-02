Tutti vogliono l’Amadeus Bis per Sanremo 2021, il conduttore accetterà?

Prima le grandi polemiche, poi i grandi numeri. Prima le critiche, poi le acclamazioni. Prima il nemico delle donne poi il grande amico dell’Italia intera. Una giostra sulla quale Amadeus è salito, suo malgrado, e lo ha portato dall’essere l’uomo che odia le donne all’uomo che sussurra a quasi 15 milioni di spettatori. Numeri record per questa edizione di Sanremo, numeri che molti forse non si aspettavano e che hanno consacrato Amadeus, un professionista che si meritava questo Festival, per quello che è.

Non è un caso se noi di tutte le polemiche pre Festival, abbiamo parlato il giusto. Una frase detta in una conferenza stampa non può cancellare tutto quello che si è fatto o si è detto in passato, soprattutto se quella frase viene spiegata con il significato che le si vuole dare. Il fango buttato su Amadeus in pochi giorni, dopo il trionfo del suo Festival, si è trasformato in colate di oro con complimenti e gaudio arrivati da tutto il mondo. Che sia più semplice salire sul carro dei vincitori del resto è semplice ed è stato lo stesso Amadeus a ribadire che da questa storia ha capito delle cose importanti: chi sono i veri amici e chi invece è pronto a pugnalarti alle spalle.

AMADEUS FARA’ IL BIS CON SANREMO 2021?

I numeri sono tutti dalla parte di Amadeus tanto che, si vuole un bis. La dirigenza della Rai è sempre stata al suo fianco, e questo è un dato. Mai nessuno aveva dubitato che si potesse arrivare a un tale successo ed è questo il motivo per il quale oggi tutti si augurano un Bis. “Sarebbe auspicabile” ha detto ieri il direttore di Rai 1 Coletta che però ricorda che questa edizione 70, proprio perchè una grande festa, non sarà ripetibile, per spettacolo, numeri e anche contestatissima durata. Ci si prenderà il giusto tempo per capire il da farsi anche se, ascoltando le parole dell’AD Salini, sembra proprio che l’unico a poter dire no a un Bis, possa essere solo Amadeus.

Il conduttore deciderà di imbarcarsi di nuovo in questa avventura? Carlo Conti ha fatto il tris, Morandi il bis, Baglioni il bis, toccherà anche ad Amadeus? Vedremo nelle prossime settimane quello che succederà anche se di tempo ce ne sarà e non necessariamente questa notizia sarà data nel corso delle prossime settimane.

Amadeus sa bene che ripetere questo straordinario successo non sarà cosa semplice; sa che non potrà riavere tante delle cose fatte in questa edizione dei record, lo stesso Fiorello ha annunciato che con questa edizione chiude con Sanremo ( ma si sa, quando c’è Fiorello di mezzo non si comprende mai se sia una battuta o la realtà). Difficile davvero prendere una decisione ma immaginiamo che Amadeus avrà tutti i numeri in mano per poter decidere che cosa fare.