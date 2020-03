La tv al tempo del coronavirus: surreale e piena di contraddizioni

L’emergenza coronavirus cambia le abitudini degli italiani, cambia le regole, cambia anche il mondo della tv. Dal 4 marzo niente più pubblico in studio neppure negli studi televisivi di Roma, meno ospiti, distanza di sicurezza tra i presenti…Ma quanto è difficile abituarsi a queste nuove regole? Ieri sera due esempio: da un lato la puntata speciale di Porta a Porta, dedicata proprio all’effetto coronavirus in Italia, con esperti e conduttori e con Bruno Vespa che invitava tutti a mantenere la calma, convinto del fatto che forse si stia esagerando. Dall’altra parte Maria de Filippi, coraggiosa ad andare in onda con Amici, divertendosi e facendo divertire il pubblico a casa, senza il pubblico in studio.

LA TV AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: NON E’ FACILE PER NESSUNO

Ma rispettare le nuove norme non è facile per nessuno. Le contraddizioni non mancano. E se Rai 1 si salva in corner, grazie all’attenzione dei conduttori, molto ligi al dovere, su Canale 5 succede qualcosina che non si spiega, in contraddizione con tutto quello che si dovrebbe fare.

Quando il ministro Boccia entra nello studio di Porta a Porta, Bruno Vespa gli tende la mano e i due se la stringono. Boato in studio da parte di esperti e conduttori “la manoooooo” sentiamo a casa. Bruno Vespa neppure si rende subito conto ma si sa, cambiare le nostre abitudini non è cosa facile.

Ed è un problema che si risconta in molti programmi. Due giorni da Alberto Matano nello studio de La vita in diretta aveva il suo ospite a un metro, distanza di sicurezza, mentre il suo inviato era in compagnia di 3-4 persone a pochi centimetri di distanza, passando a tutti lo stesso microfono ( grande fonte di trasmissione della saliva).

Ci prova quindi anche Maria de Filippi che fa finta di nulla, entra in studio e si precipita sotto casa di Sabrina Ferilli. Poi entra il primo ospite, Fabrizio Moro, ci ricorda che non lo può neppure salutare. Fabrizio però bacia Jacopo, che ha cantato con lui, lo abbraccia ( e i ragazzi vivendo in isolamento devono stare molto molto attenti). Maria ci prova ancora e nel corso della serata sta a distanza di sicurezza, non saluta Mahmood. Poi entrano anche Al Bano e Romina, la Power fa il saluto all’indiana e sembra andare tutto bene. Nel giro di pochissimo cambia tutto: Maria de Filippi inizia a dare la mano a destra e a manca. I ragazzi salutano tutti gli ospiti, Al Bano bacia calorosamente Nyv per dire. I professori si passano i microfoni di mano in mano, i ragazzi stanno molto vicini anche ad altri professionisti. Nicolai bacia e abbraccia Maria come se non ci fosse un domani.

Ecco qui nessuno vuole criticare nessuno, perchè anzi, a Maria de Filippi e ai professionisti come lei che vanno avanti, perchè lo show deve continuare, deve andare il nostro applauso. Non possiamo però fare a meno di notare come sia difficile, davvero per tutti, anche nelle piccole cose, provare a cambiare. Il problema però è che vedendo alcune cose in tv, la gente comune potrebbe non avere ancora la percezione del perchè si debba evitare di dare la mano, si debba stare lontani. Non sarà facile ma ci vuole più attenzione anche in queste cose. Non è semplice ma serve.

Che il pubblico manchi, tra l’altro, in molti programmi si sente è come. L’atmosfera surreale che si vive in questi giorni è qualcosa che resterà, ahinoi, nella storia della televisione.