Mara Venier torna con Domenica IN formato speciale il 5 aprile 2020: tutti gli ospiti

E’ una televisione diversa quella che stiamo imparando ad apprezzare in questo periodo, e quella che i conduttori con grande impegno e fatica cercano di regalare al pubblico. Lo fanno con professionalità, non è facile per nessuno. Mara Venier torna a far compagnia a quattro milioni di spettatori anche il 5 aprile 2020 con una nuova puntata di Domenica IN. Si va in onda, the show must go on, come si suol dire in questi casi. Lo spettacolo continua e Mara spera di regalare qualche ora di leggerezza a chi la segue sempre con grande affetto.

DOMENICA IN: TUTTI GLI OSPITI DEL 5 APRILE 2020 DA MARA VENIER

Nella puntata di Domenica IN di domani, Giorgio Panariello racconterà come sta vivendo questo periodo chiuso in casa e farà sorridere ricordando alcuni dei suoi celebri personaggi; Stefano De Martino si collegherà dalla sua casa di Milano per mandare un messaggio ai tanti giovani invitandoli a stare a casa e rispettare le regole per il bene di tutti; con Red Canzian si parlerà del suo nuovo progetto musicale dedicato alla città di Venezia ed in collegamento ci sarà anche il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro;

Roby Facchinetti, dopo il grande successo di domenica scorsa con l’anteprima della sua canzone dedicata a Bergamo ‘Rinascerò, Rinascerai’, manderà un videomessaggio di ringraziamento a Mara Venier; Katia Ricciarelli sarà in collegamento da Bardolino, in provincia di Verona, mentre il tenore Vittorio Grigolo si collegherà da Kiev dove sta tenendo una ‘masterclass’ internazionale di canto lirico; Max Biaggi si collegherà per mandare un messaggio a tutti gli sportivi. Faremo insomma il giro di Italia e non solo restando nelle nostre case, come dobbiamo fare e faremo almeno fino al 13 aprile 2020.

Poi, uno spazio per un approfondimento sul coronavirus con il prof. Francesco le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

La regia è di Roberto Croce. Appuntamento quindi a domani ore 14 su Rai 1 per la diretta di Domenica IN. A seguire andrà in onda una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini e i suoi ospiti.