La Rai regala Top Gigio su RaiPlay per la Pasqua casalinga dei più piccoli

Non è difficile per mamme e papà di tutto il mondo, in queste settimane ( in Italia abbiamo superato il mese) tenere in casa i bambini. I piccoli non riescono a capire bene perchè non si può andare a scuola, perchè non si possono incontrare i compagni…E i genitori stanno facendo davvero uno sforzo grandissimo per spiegare ai piccoli come si vive al tempo dell’emergenza coronavirus. La Rai sceglie di fare un regalo speciale alle famiglie. Da oggi arriva su RaiPlay Topo Gigio, con avventure nuove di zecca. I primi 13 episodi della nuovissima serie animata di Rai Ragazzi “Topo Gigio” saranno disponibili da mercoledì 8 aprile su RaiPlay e sull’app dedicata ai più piccini RaiPlay Yoyo.

La serie animata, prodotta tutta in Italia da Topo Gigio Srl e Movimenti Production in collaborazione con Rai Ragazzi, è l’ultimo progetto a cui ha lavorato Maria Perego che ha partecipato all’ideazione e alla scrittura degli episodi.

Scopriamo qualcosa in più su questa serie animata.

TOPO GIGIO ARRIVA SU RAIPLAY DALL’8 APRILE 2020



La serie è formata da 52 episodi che andranno poi in onda su Rai Yoyo nel prossimo autunno. Ogni puntata è una storia a sé e quindi il pubblico potrà pienamente apprezzare questa esclusiva pasquale.

Capelli biondi, denti sporgenti, grandi orecchie rotonde e un’inconfondibile vocina con la quale pronuncia la sua frase preferita: «ma cosa mi dici mai?». Questo l’identikit di Topo Gigio, il pupazzo inventato da Maria Perego, che da 60 anni vive nell’immaginario collettivo degli italiani e non solo. Questa nuovissima serie, realizzata in animazione 2D fra Milano e Firenze, racconta le avventure quotidiane del primo topolino della tv che vive nel mondo degli umani. Per Topo Gigio ogni cosa è nuova ed interessante, anche una noiosa ricerca sui magneti o un semplice gioco in cortile con i suoi amici Zoe, Bike Bob e il GTeam. Topo Gigio può sembrare un topolino tranquillo, ma dietro a quell’aria dolce si nasconde un dinamico topo pieno d’idee. E’ tenero, simpatico e coccolone.

L’esordio di Topo Gigio coincide con quello della tv italiana in bianco e nero, che ne fa tuttora un personaggio amatissimo da chi all’epoca era un bambino, con un successo che prosegue fino ai nostri giorni anche al di fuori dei confini italiani.

L’inedita serie non è un’operazione amarcord, l’intento è quello di celebrare un’eccellenza italiana con nuovi talenti dell’animazione nazionale per offrire al pubblico di oggi un personaggio ancora attualissimo. Un grande regalo di Pasqua per tutte le famiglie italiane per sorridere insieme al celebre topolino che come tutti noi, in particolare in questo periodo, è desideroso di tenerezze.

Soggetto di Serie: Maria Perego, Davide Rosio, Giorgio Scorza, Fabrizio Margaria, Mike De Seve. Regia Davide Rosio, Giorgio Scorza.

