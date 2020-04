Anche Le Iene tornano in tv: su Italia 1 ma da casa senza studio

E’ tempo di pensare a come sarà la famosa Fase 2 anche per il mondo della tv. E dalla prossima settimana, alcuni programmi molto amati e seguitissimi torneranno ad accendersi. Lunedì 20 aprile ci aspetta ad esempio il nuovo Uomini e Donne con un format pensato per questo difficile periodo caratterizzato dal coronavirus. E poi da martedì 21 aprile (e non da giovedì 23, come annunciato in precedenza) si riaffaccerà nel prime time di Italia 1 Le Iene in una versione diversa dal solito.

Le Iene andrà in onda ma gli inviati/conduttori non saranno in studio. Li vedremo nelle loro case, una sorta di smartworking anche per loro! A spiegare come sarà questa nuova e speciale edizione de Le Iene è il patron Davide Parenti che da Tv, sorrisi e canzoni dà alcune anticipazioni.

LE IENE RIPARTE MA SENZA STUDIO: ECCO COME SARA’ L’EDIZIONE AL TEMPO DEL COVID-19

Vediamo le principali novità:

“Ci sarà uno studio ‘virtuale’ che ricorda app come Zoom e Skype. I conduttori non saranno vicini, ma saranno avvicinati elettronicamente. Sullo schermo risulterà un’immagine simile a quando facciamo un’intervista tripla“

annuncia il patron Davide Parenti a Sorrisi.

Ricordiamo che Le Iene è stata tra le prime trasmissioni a fermarsi; lo stop era arrivato a inizio marzo per la positività di uno degli inviati (Alessandro Politi che ha raccontato proprio in questi giorni la sua battaglia contro il coronavirus). Come spiega Parenti quindi, i conduttori, dunque, non saranno nello studio di Cologno Monzese ma ognuno a casa propria.

L’appuntamento settimanale, almeno all’inizio, sarà uno e a riaprire le danze toccherà al trio Matteo Viviani-Giulio Golia-Filippo Roma. Nella seconda puntata, invece, i conduttori ‘da casa’ saranno Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Per il momento non ci saranno invece Nicola Savino e Alessia Marcuzzi che restano in panchina, se così si potrà dire. Gli inviati de Le Iene in questi due mesi hanno comunque lavorato e preparato servizi e inchieste, molte riguarderanno anche quello che è successo nelle regioni più colpite a causa del coronavirus. Non sarà nulla come prima ma si continuerà a fare il proprio lavoro. Appuntamento quindi al 21 aprile 2020 per la prima puntata de Le Iene al tempo del coronavirus.

