Alvaro Morata e Alice Campello col pancione rivelano il nome del terzo figlio in arrivo

Terzo figlio in arrivo per Alice Campello e Alvaro Morata che oggi a Verissimo hanno rivelato il nome scelto per il piccolo. Bellissima la Campello col pancione, emozionato anche più di lei l’attaccante dell’Atletico Madrid, mentre saluta Silvia Toffanin e racconta del bebè in arrivo. Con la coppia ci sono anche i gemelli Leonardo e Alessandro, stanno per diventare fratelli maggiori, sono nati nel 2018 ma la famiglia sta già per allargarsi con l’arrivo di Edoardo, questo il nome scelto. Nel videomessaggio è Alice a svelare che le sue voglie arrivano anche di notte e Alvaro si alza per prepararle da mangiare. Sono in quarantena come tutti e si godono la famiglia cercando di inventare nuove cose da fare con i piccolini. Anche i gemellini iniziano a capire che la mamma ha un fratellino nel suo dolce ventre arrotondato, iniziano a parlare con lui e Alice Campello spera che restino così entusiasti anche quando Edoardo arriverà davvero.

ALICE CAMPELLO A VERISSIMO COL PANCIONE

Un altro maschietto in casa Morata e la splendida modella l’aveva già annunciato su Instagram. Un bacione enorme da parte di tutta la famiglia alla conduttrice e al pubblico di Verissimo. Sperano che tutti passi presto, che il prossimo messaggio sia nello studio di Canale 5.

La loro storia d’amore è nata per caso, sei anni fa, hanno iniziato a scriversi, lui giocava ancora nella Juventus. E’ stato Morata a scrivere un messaggio su Instagram alla bellissima modella e influencer. Alice non sapeva chi fosse e quando l’ha chiesto a suo padre lui gli ha detto di stare alla larga dai calciatori. Invece, dal loro primo incontro a Milano è stato colpo di fulmine e da quel momento non si sono più separati. Dopo le nozze a Venezia un anno dopo erano già in quattro e presto saranno in cinque.