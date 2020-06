Il segretario della Lollobrigida è diventato papà, la figlia si chiama Gina Junior: busta choc gold a Live

Ieri sera, domenica 29 maggio 2020, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso ricca di tante emozioni. La conduttrice Barbara d’Urso ha finalmente mostrato ai suoi tanti telespettatori il contenuto della busta choc gold. Che cosa? La nuova copertina del settimanale Chi, legata direttamente alla grande Gina Lollobrigida. Nella copertina del settimanale diretto da Alfonso Signorini si vede chiaramente Andrea Piazzolla, ovvero il segretario ( o tutto fare in termini amministrativi) della Lollo. Andrea non è certo da solo, al suo fianco tutta la sua famiglia insieme a sua figlia arrivata da poco e che ha deciso di chiamare Gina Junior.

Andrea Piazzolla, il segretario di Gina Lollobrigida è diventato papà

“Nessuno sapeva che lui avesse una compagna, una moglie, credo sia sposato…” ha così affermato Barbara d’Urso. “Qualche giorno fa è nata Gina Junior” ha annunciato la conduttrice di Live mostrando ai telespettatori la copertina di Chi in cui compare anche Gina Lollobrigida. Una scelta particolare quella del nome e che infatti ha portato subito al chiacchiericcio degli opinionisti in studio. Pare pure che la Lollo abbia iniziato a cantare la ninna nanna alla sua nipotina acquisita!

Javier Rigaua Live – Non è la d’Urso: Gina Lollobrigida è stata manipolata?

Certo è che a Live non si è parlato solo dell’arrivo di Gina Junior. In collegamento con Barbara d’Urso pure Javier Rigaua, l’ex marito. “La prima volta che sono venuto in un tuo programma, la prima cosa che ti ho detto è che Gina per me è la vittima numero uno di tutto quello che sta succedendo e io non ho mai parlato male di lei” ha affermato il l’uomo in collegamento con il programma di Canale 5. Per l’uomo la vicenda del testamento è assurda. Sulla faccenda, in collegamento con Barbara d’Urso, è poi voluta intervenire anche l’ex avvocato di Gina Lollobrigida Teresa. “Gina voleva sposarsi con Rigau per procura come Sophia Loren, per non farlo sapere ai giornali” è stato spiegato in puntata. Insomma una vicenda molto intensa quella del matrimonio nascosto.