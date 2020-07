Antonella Clerici ringrazia tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto ed è pronta a ricominciare (Foto)

Svelati i palinsesti Rai della prossima stagione non avevamo dubbi che Antonella Clerici avrebbe ripreso a pieno ritmo il suo lavoro (foto). “Si ricomincia!” ha esclamato la conduttrice dopo avere atteso che tutto fosse ufficiale ma già da tempo anche lei aveva rivelato qualche anticipazione dei suoi nuovi programmi. Sono ben due i programmi che condurrà Antonella Clerici ma il vero ritorno è quello del mezzogiorno e non a caso il titolo scelto è “E’ sempre mezzogiorno”. “Grazie per il sostegno, l’affetto, la forza che mi avete dato sempre” è il grazie della Clerici ai suoi fan, ai follower, ai telespettatori che non attendevano altro che il suo ritorno. Un grazie anche al direttore Rai, Stefano Coletta. E’ lui che più di tutti ha voluto il suo gran ritorno, anche in prima serata, con The Voice Senior.

QUALCUNO DA’ LA COLPA AD ANTONELLA CLERICI DELLA CHIUSURA DELLA PROVA DEL CUOCO

Mentre si festeggia c’è chi crede che la Clerici abbia fatto in modo che Elisa Isoardi perdesse la sua Prova del cuoco. C’è chi commenta che Antonella dopo avere lasciato tutto adesso stufa di stare a casa ritorna. Lei non perde tempo, non c’è niente da chiarire, ognuno è libero di pensare ciò che vuole o di dimenticare. Ovvio che Antonella Clerici non abbia tolto niente a nessuno, non è lei a decidere cosa deve andare in onda o meno ma lo fa il pubblico seguendo o meno un programma. Esistono gli ascolti tv.

Inoltre, non stiamo qui a difendere la conduttrice ma ricordiamo che la Clerici non ha mai detto di volere lasciare la tv ma ha solo detto addio alla Prova del cuoco e infatti è una trasmissione che non esiste più. Non ha tolto il posto a Elisa Isoardi che andrà invece a condurre Check Up.

Antonella Clerici torna con due programmi nuovi e quello del mezzogiorno è in gran parte una sua idea, anche se diversa da quella che avrebbe voluto. Come sempre saranno gli ascolti tv a scegliere per tutti ma non è una battaglia, è lavoro, è passione, è vita.