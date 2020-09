Fiore Argento a Storie Italiane con papà Dario ma Asia non festeggia con loro (Foto)

Ieri Dario Argento ha festeggiato il suo 80esimo compleanno e oggi sua figlia Fiore Argento è ospite a Storie Italiane, manca invece Asia. Che succede in famiglia? Forse niente, forse Asia ha solo tanto da fare, impegnata con il suo lavoro, come fa capire sua sorella Fiore. Ieri non ha infatti partecipato alla festa di compleanno del regista e oggi non è in collegamento con Eleonora Daniele. “Il rapporto è diverso però l’intensità e l’affetto sono gli stessi ma essendo due persone differenti il mio rapporto con loro è diverso. E’ in un certo modo con Fiore e in un altro modo con Asia, tutte e due sono vicine al mio cuore e sempre piene del mio affetto” commenta il regista mentre sua figlia in studio non dice molto.

A STORIE ITALIANE GLI AUGURI A DARIO ARGENTO PER I SUOI 80 ANNI

“E’ mio padre sono cresciuta con lui. Ci raccontiamo un po’ tutto e ci telefoniamo spesso per aggiornarci su cosa succede nelle nostre vite. Chiedo consigli io a lui più lui che a me”. Parla poco Fiore, stessa voce di sua sorella Asia Argento ma coì diverse, ben più timida lei che sembra quasi in imbarazzo, soprattutto quando Eleonora Daniele le chiede di sua sorella: “Asia sta facendo un sacco di cose, è un periodo un po’ così… e non abbiamo festeggiato con lei però si festeggerà un altro giorno”.

Con un giorno di ritardo gli auguri al maestro che dalla Mostra del cinema di Venezia 77 ha ricevuto un importante riconoscimento.

80 anni e 50 per il cinema, Dario Argento non è andato a Venezia per ritirare il premio, come oggi si è collegato da casa. Spera che il Covid possa presto non essere più un problema, il suo film che vede un cast internazionale è bloccato, nessun set al momento, non è un bel compleanno per lui che ha sempre vissuto da regista.