E’ sempre mezzogiorno: c’è un principe azzurro nel bosco di Antonella Clerici (Foto)

Un principe azzurro con il suo cavallo bianco nel bosco e Antonella Clerici regala un altro indizio per E’ sempre mezzogiorno. Tra una foto e una storia Instagram la Clerici incuriosisce sempre più follower e questa volta lascia scoprire parte della favola. Inizierà così E’ sempre mezzogiorno? Prima il cesto con il nastro rosa poi i frutti della terra e adesso un vero principe azzurro ma più che scoprire chi è lui ci chiediamo che ruolo avrà Antonella Clerici, quale principessa delle favole sarà? Ha già detto che non è Biancaneve, sarà quindi Cenerentola o La bella addormentata nel bosco? Tante le domande da parte del suo pubblico che non vede l’ora di assistere da casa alla prima puntata di E’ sempre mezzogiorno. Il 28 settembre a mezzogiorno saremo tutti incollati davanti allo schermo.

CHI E’ IL PRINCIPE AZZURRO DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO?

Un breve video, una foto di schiena, ma non si capisce chi è il principe azzurro televisivo di Antonella Clerici. C’è chi dice sia Scabin, chi invece sembra sicuro sia una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. La conduttrice non aggiunge altro, bravissima nel dare indizi che aumentano la curiosità.

I fan affezionati alla vecchia Prova del cuoco sperano ci siano tanti vecchi protagonisti del cooking show. Ci saranno, nessuna delusione, ma la lista non è ancora completa. Le anticipazioni hanno rivelato il nome di Sergio Barzetti, Mauro Improta, Renato Salvatori, Andrea Mainardi, Daniele Persegani, Francesca Marsetti e tanti altri. Non ci sarà Anna Moroni, questo è ormai certo, purtroppo.

La maestra in cucina non lascerà Ricette all’italiana, ha dato la sua parola a chi la chiamò alla fine della sua Prova del cuoco e non ha intenzione di tirarsi indietro; inoltre, E’ sempre mezzogiorno andrà in onda da Milano, sarebbe davvero complicato per Annina.