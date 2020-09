Domenica Live riparte con il caso Soleil-Iannone: tutti gli ospiti del 13 settembre

Nuova stagione di Domenica Live in partenza il 13 settembre 2020. E come sempre al venerdì arrivano le anticipazioni di Barbara d’Urso che svela i nomi dei suoi ospiti. Chi ci sarà nella puntata del programma in onda domenica pomeriggio dalle 17,20 circa? A quanto pare Soleil Sorge, che accusava Andrea Iannone di essersi avvicinata a lei perchè in cerca di visibilità, dopo la sua intervista per la rivista Chi, ha qualcosa da dire. E lo farà nello studio di Domenica Live. Per la Sorge, con l’addio a Jeremias Rodriguez, torna anche il via libera per i programmi di Barbara. Soleil prima di iniziare la sua storia d’amore con il fratello di Belen del resto, era ospite fissa dei programmi d’Ursiani ma poi, come ben saprete, con l’ingresso nel clan Rodriguez, si chiudono le porte di Cologno Monzese con indirizzo Barbara d’Urso.

Ora è tempo di voltare pagina per cui domenica pomeriggio Soleil racconterà la sua “verità” su questa storia.

DOMENICA LIVE 13 SETTEMBRE 2020: TUTTI GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Barbara si augura che anche Andrea guardi il programma in modo da ascoltare le parole di Soleil!

Non solo gossip. Nella puntata di Domenica Live in onda il 13 settembre 2020, che andrà in onda subito dopo Day Dreamer-Le ali del sogno, ascolteremo anche i racconto di Enzo Salvi, che quest’estate è stato protagonista, suo malgrado di uno spiacevole episodio. Il suo pappagallo infatti è stato aggredito e picchiato. Nello studio di Domenica Live racconterà quanto è successo: per proteggere il suo pappagallo, Enzo Salvi è stato malmenato.

L’altro ospite della puntata di Domenica Live del 13 settembre 2020, sarà Daniel McVicar, noto in Italia per avere interpretato il personaggio di Clarke nella soap opera Beautiful; l’ex moglie, Virginia De Agostini, lo aveva accusato di maltrattamenti ma tre giorni fa ha ritirato le accuse per maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

“Ho sempre sostenuto la mia innocenza, ma desidero dimostrare in Tribunale la mia estraneità ai fatti. Per la prima volta parlerò tramite i miei avvocati davanti ai giudici. Queste accuse sono state per me molto dolorose, ma ho resistito e sono rimasto a Torino sempre vicino a mio figlio Pietro” ha detto l’attore. Ascolteremo la sua versione dei fatti nello studio di Domenica Live il 13 settembre.