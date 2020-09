Senti chi mangia pronto al debutto: Francisco torna con Benedetta Parodi come autore

Il 14 settembre 2020 si riaccendono i fornelli su La7. Dopo il grande successo de I menù di Benedetta, ancora in replica sui canali di Cairo, ci sarà spazio per un altro esperimento culinario, Senti chi mangia. Non solo ricette ma anche una sfida tra concorrenti che non hanno grandi capacità culinarie e che invece saranno guidati da grandi Chef verso la preparazione di grandi piatti. A guidare i concorrenti e i protagonisti di Senti chi mangia sarà Benedetta Parodi, volto amatissimo di chi ama il mondo della cucina. E tra gli autori del programma un giovanissimo e promettente autore, che in passato abbiamo visto ai fornelli e che adesso invece, lavora nel dietro le quinte. E’ Francesco Fragomeni, conosciuto dal pubblico dei Menu di Benedetta come Francisco, che ci racconta, in questa intervista per Ultime Notizie Flash, qualcosa in più sul programma.

FRANCESCO FRAGOMENI TRA GLI AUTORI DI SENTI CHI MANGIA: L’INTERVISTA

Ecco cosa ci ha raccontato, a poche ore dal debutto Francesco Fragomeni, conosciuto sui social e anche dal pubblico televisivo come Francisco. Questa volta non lo vedremo in tv, ma lavorerà dietro le quinte, essendo uno degli autori del programma condotto da Benedetta Parodi.

–Tutto quasi pronto per la partenza di Senti chi mangia, domani il debutto! Accanto Benedetta Parodi ritroviamo Francisco, il mago delle Ciccionate ne “I menù di Benedetta” in una nuova veste, che strada hai preso dopo il successo delle Ciccionate?

Sono finito a fare le Ciccionate perchè la televisione è sempre stato il mio grande amore. Ho sempre studiato il mezzo televisivo, la storia, i costumi. Non ho mai avuto velleità di andare in video… ma è successo per caso e ho vissuto quell’esperienza non in cerca di popolarità, ma come una grande opportunità per vedere come si “lavora da dentro”. Guardavo e rubavo i segreti di tutti: da Benedetta, agli autori…fino al microfonista. Per me fare i Menù di Benedetta è stato come trovarmi nella fabbrica del cioccolato.

–Infatti oggi, possiamo dirlo, sei un giovanissimo autore. Anche se è la prima volta che lavori con Benedetta, un’amicizia che non è mai finita.

Io ci metto il cuore e tutte le conoscenza acquisite sui libri prima e sul set dopo. Anche se il tempo è passato la dinamica della nostra amicizia è uguale a quella che era davanti le telecamere nella rubrica de “Le Ciccionate”. Io arrivavo in studio che non avevo studiato nemmeno la ricetta, andavo a braccio… C’era un’alchimia magica che oggi si è solo spostata da davanti le telecamere alla vita di tutti i giorni.

–Hai mai pensato di riporre le Ciccionate magari sul web o con uno spazio tutto tuo ?

Dopo I Menù di Benedetta ci sono state delle trattative, anche per via del successo del libro “Le Ciccionate”… ma sentivo che il mio cuore era dietro la telecamere, mi piace scrivere, inventare, creare senza stare legato ad un solo argomento.

Sul web mi hanno copiato (male) in tanti, le ricette che io ho portato in televisione sono state rese virali sul web da ragazzini youtuber o pseudo influencer, che quando incontro magari fanno finta di non conoscermi. Ma l’essere “virali” non sarà mai come l’essere “popolari”. Sul telefonino hai il valore di uno scroll sul cellulare mentre magari si è al bagno. Con la tv entri nelle case degli italiani dalla porta principale.

–Per seguire il tuo sogno di fare l’autore, hai detto qualche “no” a qualche proposta che poi ti sei pentito?

Solo una. Era l’estate del 2014 quando conobbi a Taormina una delle più conduttrici americane più famose al mondo. Le regalai il mio libro e le feci vedere i miei video su youtube de I menù di benedetta. Mi voleva ad ogni costo nel suo show con la rubrica “Italian Junk Good” (un gioco tra Junk Food e la tradizione italiana). Ma purtroppo io ho follemente paura dell’aereo ed è saltata quella che sarebbe stata l’opportunità della vita.

–Vogliamo allora assolutamente sapere chi era questa conduttrice!

Non l’ho mai detto nemmeno a mia madre, perchè la gente mi prenderebbe per matto per quel no. Mi ha corteggiato fino a dicembre, quando mi ha dato l’out/out: “o vieni a New York o salta tutto”. Mi mandarono un voucher per comprare il volo. Ma non me la sono sentita, ancora oggi non ho mai più preso un aereo da quando feci un brutto atterraggio nel 2012.

La celebre conduttrice credo non l’abbia presa bene, mai più sentita e probabilmente non si ricorderà nemmeno del nostro intenso “amore” artistico.

–Torniamo a Senti Chi Mangia. In tanti si chiedono perchè si dovrebbe vedere un altro programma di cucina, quali sono gli “ingredienti” vincenti di questo programma?

Non è un programma di cucina tradizionale, qui ci si diverte! Due concorrenti totalmente incapaci in cucina ( che vi assicuro esistono) dovranno realizzare un piatto stellato seguendo le indicazioni di due super chef attraverso un auricolare. Ci sono stati dei concorrenti che non avevano mai aperto un uovo nella loro vita. Vi immaginate uno stellato che chiede a un concorrente di prendere un peperone e quello prende una melanzana? Beh.. è successo

–Benedetta preparerà alcuni piatti con gli ingredienti avanzati dalle sfide…Ci puoi rivelare qualche ricetta speciale che vedremo?

Quello è l’unico momento di “cucina vera”. E’ bellissimo vedere di nuovo Benedetta ai fornelli, e per me è stato veramente emozionante. Cucinerà ogni giorno una ricetta “rubando” dai banconi gli avanzi della gara. In piena linea con tutta la produzione che è stata a spreco zero.

–Dagli chef protagonisti e dai giurati invece, cosa ci dobbiamo aspettare?

Basta guardare una puntata e avrete la sensazione di avere dei nuovi amici.

Il giudice supremo Andrea Grignaffini lo conosciamo già, ma lo vedremo in una veste del tutto inedita! E’ una persona stupenda.

Gli chef saranno messi a dura prova, soprattutto la loro pazienza. Dovranno far fare ai concorrenti cose per loro semplici, ma che in realtà si dimostreranno scogli insuperabili. Felice lo basso ha due stelle Michelin, ma dimenticatevi lo “chef messia” in una parola lo definirei: dirompente. Eugenio Boer è l’olandese da cuore di ghiaccio, ma tranquilli… i nostri imbranati in cucina tireranno fuori un vulcano!

L’appuntamento con Benedetta Parodi, Senti chi mangia, Francisco e tutta la squadra di La7 è per lunedì alle 17.