LIVE Non è la D’Urso, Rocco Casalino parla del Grande Fratello: ‘Etichetta negativa a vita’

Nel corso della prima puntata di LIVE Non è La D’Urso 2020 è stata organizzata una piccola reunion con tutti i concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello: il papà di tutti i reality show italiani. In studio, però, sono apparsi solo otto dei dieci concorrenti: assenti giustificati sono stati Pietro Taricone – deceduto un decennio fa – e Rocco Casalino, assente per ragioni istituzionali visto il suo ruolo di responsabile della comunicazione al Governo Conte.

Eppure, nonostante l’assenza, Rocco Casalino si è voluto comunque unire alla celebrazioni del ventennale dalla prima puntata del Grande Fratello con una lettera inviata alla redazione del talk festivo di Barbara D’Urso. Ecco il contenuto della suddetta lettera…

Nella lettera che ha inviato a LIVE Non è la D’Urso per celebrare il ventennale del Grande Fratello, Rocco Casalino ha sottolineato come la sua partecipazione al programma sia tutt’oggi una palla al piede nonostante siano passati vent’anni.

Queste le sue lamentele: “Sono passati 20 anni da quando dieci sconosciuti, ragazzi e ragazze quasi tutti non ancora trentenni, entrammo per la prima volta nella casa del Grande Fratello. […] Oggi dispiace vedere che quella che per molti di noi fu una semplice esperienza di soli tre mesi, una piccola parentesi della nostra vita, venga spesso usata come etichetta negativa che rimane addosso anche dopo vent’anni, nonostante ognuno di noi abbia preso strade diverse, spesso fatte di studio, impegno e sacrificio. Quando si etichetta una persona spesso la si vuole omologare, banalizzare o ridurre a uno stereotipo: un’azione svilente che mortifica e fa male. È accaduto a me, che nonostante la laurea in ingegneria elettronica, l’esame da giornalista professionista, un’esperienza pluriennale da dirigente della comunicazione e l’attuale incarico alla Presidenza del Consiglio, vengo continuamente sminuito e screditato pubblicamente semplicemente per quei tre mesi da partecipante del Grande Fratello. Ma, per me, e al dispetto di tutto, il Grande Fratello resta un bellissimo ricordo“.

Nella restante parte del messaggio, Rocco Casalino ha rivolto i suoi auguri ai futuro nuovi partecipanti del Grande Fratello e un saluto ai ex compagni d’avventura, specie a Pietro Tarricone che ha definito “vincitore morale di tutte le edizioni” del programma.