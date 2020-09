Domenica IN ospiti e anticipazioni del 20 settembre 2020: da Gigi d’Alessio a Ballando con le stelle

Tornano le nostre anticipazioni dedicate a Domenica IN: che cosa vedremo nella seconda puntata della stagione? Non potevano mancare le ultime notizie in vista dell’appuntamento in diretta il 20 settembre 2020. Mara Venier come sempre ci terrà compagnia fino alle 17,20 circa per poi dare la linea a Francesca Fialdini, altro volto femminile della domenica pomeriggio con il suo Da Noi a Ruota Libera.

Ma torniamo a Domenica IN: dopo l’apertura tra amiche, che in molti hanno criticato visto che Loretta Goggi e Romina Power erano state ospiti dell’ultima puntata del programma nella passata edizione, il pubblico vorrebbe vedere volti nuovi nel salotto di Mara Venier per ascoltare anche storie diverse. Ed effettivamente dedicare oltre un’ora e mezza del programma alla chiacchierata con Loretta Goggi e Romina, per quanto fosse gradevole, non è stata forse una grande idea. Ma siamo solo all’inizio!

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: GLI OSPITI DEL 20 SETTEMBRE 2020

Non è ancora stato reso noto il comunicato stampa ufficiale della Rai ma Tvblog anticipa alcuni dei nomi che dovrebbero arrivare nella puntata di Domenica IN del 20 settembre 2020. Ampio spazio dovrebbe essere dedicato a una intervista di Mara Venier a Pierfrancesco Favino, vincitore della Coppa Volpi all’ultima Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia grazie al film di Claudio Noce “Padrenostro”.

Restando in quota attori, dovrebbe essere tra gli ospiti della seconda puntata di Domenica IN anche l’attore Matt Dillon in Italia anche lui per la mostra del cinema di Venezia e tra l’altro fidanzato con una ragazza italiana!

Domenica scorsa nello studio di Rai 1 abbiamo ascoltato una breve intervista ad Anna Tatangelo che ha cantato la sua Guapo. Questa domenica si resta in famiglia e arriva nel salotto di Rai 1 Gigi d’Alessio che non sarà però da solo. Al suo fianco i 10 rapper che insieme a lui cantano la canzone Buongiorno, che svetta nelle classifiche dei brani più ascoltati. Insieme a Gigi anche Clementino. Restando in ambito canto, dovrebbe tornare nel salotto di Mara Venier anche Roby Facchinetti.

Secondo le anticipazioni di Tvblog ci sarà poi spazio per un talk dedicato anche a Ballando con le stelle. Domani dovrebbero esserci: Barbara De Rossi, Alberto Matano, Guillermo Mariotto e Giampiero Mughini. In collegamento anche Milly Carlucci e la coppia formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

L’appuntamento con Domenica IN è per domani alle 14.