Gli ascolti della Domenica: Rai 1 batte Canale 5, Fialdini e Venier coppia vincente

La domenica pomeriggio è in compagnia di Rai 1 per il pubblico italiano! Gli ascolti sono ancora molto lontani dalla media di 3 milioni alla quale siamo stati abituati negli ultimi mesi ma la voglia degli italiani, dopo il lungo lockdown, di passare più tempo possibile fuori casa si fa sentire! E le temperature ancora estive di questi giorni, non aiutano! Ma nel confronto tra Rai 1 e Canale 5 per gli ascolti del 20 settembre 2020 la rete vincitrice è solo una: quella diretta da Stefano Coletta che grazie alla Domenica IN di Mara Venier e al programma di Francesca Fialdini, vola. Domenica IN prima, e Da noi a ruota libera dopo, ottengono ascolti che permettono alla rete ammiraglia di essere leader del pomeriggio.

Nulla da fare per Canale 5 che smonta e rimonta condannando anche l’unica soap di successo, Day Dreamer, ad ascolti più passi del solito. E il traino per Barbara d’Urso è praticamente nullo. La Domenica Live di Canale 5 ( che non è neppure tanto live, essendo registrata pensiamo che ad esempio si parla di Fausto Leali e delle frasi su Mussolini bucando invece la notizia del giorno, ossia le frasi contro Enock) non convince e gli ascolti sono davvero bassi.

GLI ASCOLTI DELLA DOMENICA: RAI 1 ANCORA VINCENTE

Su Rai1Domenica In è la scelta di 2.139.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e di 2.178.000 (17.2%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Liberasegna il 14% con 1.733.000 spettatori.

GLI ASCOLTI DELLA DOMENICA: CANALE 5 FA FLOP

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.128.000 spettatori con il 12.9%, Beautiful 1.968.000 (12.3%), Una Vita 1.815.000 (12.4%) e Il Segreto 1.473.000 (11.4%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 1.675.000 spettatori con il 13.9% di share. Domenica Live sigla il 13.8% con 1.694.000 spettatori e Domenica Live – L’Ultima Sorpresa il 12% con 1.525.000 spettatori.

Gli ascolti di Domenica Live nella sovrapposizione con Domenica IN prima e con Da Noi a Ruota Libera poi, condannano il programma di Canale 5 alla sconfitta. Gli ascolti di tutti i programmi restano comunque al momento non troppo entusiasmanti ma siamo solo all’inizio. Tra un mesetto potremmo tracciare un primo bilancio. Vedremo!