Tania Cagnotto a Verissimo svela il sesso del bebè in arrivo

Raggiante con il suo pancione Tania Cagnotto arriva a Verissimo per parlare della sua seconda gravidanza. La campionessa questa estate ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio e di aver quindi dovuto, con gioia, rinunciare alle gare. Nella sua intervista in onda a Verissimo domani, 24 ottobre 2020, la Cagnotto rivela che attende una femminuccia: è felicissima di dare alla piccola Maya una sorellina. La campionessa rivela a Silvia Toffanin che al momento lei e suo marito conoscono il sesso della creatura ma non hanno ancora scelto il nome!

Nel frattempo si gode anche la piccola Maya, che pare essere più che portata per il nuoto: “L’ho già portata in piscina ed è proprio attratta dall’acqua, ci starebbe ore. È un pesciolino, ha imparato a stare a galla e si diverte molto anche a tuffarsi. Si vede che è questione di DNA“.

TANIA CAGNOTTO E LA SCELTA DI LASCIARE IL NUOTO

Questa estate, insieme alla dolce notizia, Tania aveva anche spiegato che per lei la seconda gravidanza, sarebbe anche significata l’addio alle gare:

Mi sono ritirata. Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché finalmente ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche e poi ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni addosso: smettendo mi ero tolta un peso. Poi la mia collega e compagna di sincro Francesca Dallapè ha avuto questa folle idea di riprovarci per le Olimpiadi di Tokyo, tutte e due da mamme. Però il lockdown e la scelta di posticipare le Olimpiadi di un anno hanno cambiato tutto. A 35 anni, in uno sport come questo in cui competono ragazze giovanissime, c’era troppa differenza fisica. Questi due mesi ferme ci hanno fatto perdere la condizione atletica raggiunta. Così, ho scelto la famiglia”.

Tania ha poi parlato anche dei progetti per il futuro: