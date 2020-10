Italia sì non va in onda in diretta ma in replica: le parole di Marco Liorni sui social

Chi sta seguendo la puntata di Italia sì di oggi 24 ottobre 2020 si sarà reso conto che in questo momento su Rai 1, c’è una replica. Non si tratta infatti di una puntata in diretta e neppure di una puntata inedita. La puntata in onda in questi minuti sulla prima rete Rai è in replica. Mentre il pubblico si chiede il motivo di questa scelta, Marco Liorni pubblica un messaggio sui social per spiegare quello che sta succedendo. Ma in realtà il messaggio del conduttore di Italia sì ha un che di enigmatico per cui è anche complicato capire per quale motivi stia succedendo. In settimana si era parlato di alcuni contagi negli studi in cui si gira Italia si ma visto che il conduttore e la squadra erano pronti ad andare in onda in diretta, è complicato comprendere cosa sia successo alla fine ( anche considerato che sia La vita in diretta ieri, che Oggi è un altro giorno sono andati in onda fino a ieri).

ITALIA SI IN ONDA IN REPLICA OGGI 24 OTTOBRE 2020

Il messaggio di Marco Liorni sui social:

Oggi #ItaliaSi purtroppo non andrà in onda. Siamo molto dispiaciuti, la puntata era pronta, ma siamo stati avvisati poco prima della diretta che non saremmo andati per cause che sarà l’azienda a comunicare. A sabato prossimo.

Sui social qualcuno parla di uno sciopero improvviso che ha provocato quindi la mancata diretta di Italia si ma al momento non ci sono comunicati stampa o messaggi sui social da parte del direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Non c’entrerebbe quindi il covid 19 nella decisione di non andare in onda in diretta oggi.