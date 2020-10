Domenica In ospiti e anticipazioni 25 ottobre 2020 in attesa del premier Conte

Potrebbe succedere di tutto in questa apparentemente tranquilla domenica di fine ottobre. Potrebbe anche succedere che il premier Conte decida di parlare agli italiani nel pomeriggio, o farci aspettare per tutto il giorno. E potrebbe quindi anche succedere che la puntata di Domenica IN di oggi 25 ottobre 2020 venga interrotta dalla conferenza stampa del Premier. Al momento c’è un grande punto interrogativo sull’orario che il presidente sceglierà! E allora torniamo alle nostre anticipazioni di Domenica IN, che ci rivelano appunto tutti gli ospiti della puntata che in qualche modo sarà surreale come quella di Ballando con le stelle di ieri. Già perchè oggi ci sarà a Domenica IN uno spazio dedicato a un film in sala, mentre il Premier, potrebbe annunciare che i cinema da domani saranno chiusi. Purtroppo questa è la situazione difficile in cui viviamo, dove gli scenari possibili cambiano di ora in ora.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI E OSPITI: LA PUNTATA DEL 25 OTTOBRE 2020

Ezio Greggio, protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier, nella quale si racconterà a tutto tondo, oltre a presentare il film “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina. Greggio sarebbe dovuto essere tra gli ospiti di Domenica IN della passata settimana ma alla fine ha rinviato e arriverà quindi nello studio di Roma oggi.

Poi l’attore Marco Bocci, che parlerà del suo ultimo romanzo “In provincia si sogna sbagliato”.

Spazio alla musica con Francesco Gabbani, in studio per esibirsi al pianoforte con il suo ultimo singolo “Einstein”; Francesca Manzini, protagonista di una divertente incursione in studio. Lei che è l’imitatrice numero 1 di Mara Venier, ci regalerà anche davanti alla zia più amata degli italiani, questa imitazione?

Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverranno il professor Francesco Le Foche (immunologo) e Melania Rizzoli, in collegamento da Milano.

La storia di questa settimana sarà quella di Andrea Rubera e Dario De Gregorio, in studio in esclusiva per Domenica In. Si tratta della coppia che qualche anno fa ricevette a casa una telefonata di Papa Francesco. A seguire un talk dedicato alla straordinaria figura di Papa Francesco, che ha manifestato un’importante apertura a favore delle coppie omosessuali. Ne parleranno in studio Giovanna Botteri, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, in collegamento Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli.

Non dovrebbe quindi esserci oggi lo spazio dedicato a Ballando con le stelle, almeno stando a queste anticipazioni che arrivano direttamente dall’ufficio stampa della Rai. Non ci resta che seguire la puntata di Domenica IN di oggi si parte come sempre alle 14 su Rai 1.