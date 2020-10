Carlo Conti ha il covid 19: condurrà Tale e quale Show da casa

Carlo Conti è risultato positivo al covid 19. Il conduttore, come aveva fatto anche il suo collega e amico Gerry Scotti, ha scelto di annunciarlo sui social. Poche parole per rassicurare anche tutti: sta bene, è praticamente asintomatico. Come succede a tutti i conduttori che lavorano in tv, anche lui si è sottoposto ai controlli di rito settimanali che avvengono in Rai nel corso della preparazione dei programmi. Ed è in questa occasione che Conti ha scoperto di essere positivo al covid 19. Dopo il suo annuncio sui social, in rete è circolata anche la notizia che la puntata di Tale e quale show di venerdì sera andrà regolarmente in onda. Carlo Conti non sarà in studio ma condurrà la nuova puntata del torneo del programma di Rai 1 da casa. Resta difficile immaginare un torneo, uno show, con un conduttore collegato da casa sua ma succederà! E’ successo con Lilly Gruber, ma un talk politico è ben diverso da un programma di intrattenimento con tanti protagonisti ed esibizioni ma siamo sicuri che Carlo, da ottimo professionista quale è, saprà gestire senza problemi, ma forse con qualche difficoltà, questa situazione.

CARLO CONTI POSITIVO AL COVID 19: IL SUO ANNUNCIO

Ecco le parole di Carlo Conti sui social:

Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid . Sono a casa , praticamente asintomatico , ma sotto controllo medico .

Facciamo anche a Carlo Conti un grande in bocca al lupo. Essendo asintomatico sta bene e speriamo che le sue condizioni di salute restino le stesse nei prossimi giorni! Lo seguiremo di certo venerdì sera con il suo Tale e quale in questa veste speciale da conduttore da salotto! E’ anche questa la tv al tempo del covid 19. Bisogna adeguarsi ed essere pronti a tutti. Ci auguriamo che non ci siano altri protagonisti di Tale e quale positivi.