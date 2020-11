Maratona Mentana su La7 per seguire in diretta live le elezioni Usa 2020

Sarà una lunga notte quella che vivremo in Italia ma anche una giornata di grande attesa per gli Stati Uniti che stanno per scoprire chi sarà il nuovo presidente degli States. Una lunga notte caratterizzata da dirette televisive durante le quali seguire in live i risultati dello spoglio elettorale. Tra gli appuntamenti più attesi quello con Enrico Mentana con Maratona Mentana. Il giornalista prenderà la linea da Floris alla fine di DiMartedì per tenerla fino al mattino successivo, quando ormai – si spera – sarà noto il nome del nuovo Presidente USA.

C’è grande attesa quindi anche in questa occasione per la maratona Mentana che, per il pubblico di La7, è diventato un programma cult. E stavolta poi, in ballo c’è la presidenza degli Usa, non un semplice risultato elettorale. Vedremo poi con i dati di ascolto, quanti curiosi e interessati alla politica americana, avranno scelto Mentana per seguire il risultato dagli Usa. “Trump Biden-La notte americana” è il titolo della speciale maratona che partirà a mezzanotte su La7.

MARATONA MENTANA SU LA7 PER SEGUIRE IN DIRETTA LIVE LE ELEZIONI

La #MaratonaMentana per le Elezioni Americane 2020 parte a mezzanotte per terminare solo alle 9.40 con il direttore del TgLa7 pronto a ritrovare in studio, tutti gli ospiti che gli faranno compagnia per questa lunga nottata. Tra gli altri ci sarà Marco Damilano.

La7 si prepara alla lunga nottata anche con il docufilm Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, in onda alle 17.10; si continua alle 20.00 con gli aggiornamenti live nel corso dell’edizione del TgLa7 condotta da Enrico Mentana e prosegue dalle 20.30 con gli spazi dedicati alla sfida Trump-Biden prima da Lilli Gruber nel suo Otto e Mezzo e poi da Giovanni Floris in diMartedì. La sfida è tutta da seguire anche perchè il risultato di queste elezioni elettorali, è davvero in bilico e potrebbe accadere di tutto. Sui social, il pubblico che segue con passione le maratone targate Enrico Mentana, è già pronto a commentare ogni battuta del giornalista di La7, ma soprattutto a scoprire in diretta i risultati di queste elezioni Americane.

Il racconto delle Presidenziali e degli USA 2020 continua mercoledì 4 novembre con la puntata speciale di Atlantide di Andrea Purgatori dal titolo America Oggi, con all’interno il documentario Ku Klux Klan, in onda in prima serata.