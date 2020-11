I ricordi di Red Canzian, Stefano D’Orazio si fece arrestare: “Siamo diventati grandi insieme” (Foto)

“Siamo diventati grandi e nonni insieme” racconta Red Canzian a Domenica In parlando dei Pooh, di Stefano D’Orazio (foto). Se prima non c’era bisogno di dirlo che erano molto più che “amici per sempre”, molto più che fratelli, oggi che Stefano D’Orazio non c’è più c’è il desiderio di raccontare a tutti quale era il loro legame. Stefano era stato sincero nel 2009, come sempre, aveva detto addio al palco, ma non per questo era finita tra loro. Red sapeva che poteva chiamarlo sempre, incontrarlo quando voleva, adesso è tardi. Si sono visti l’ultima volta a giugno, hanno riso tanto insieme, hanno parlato di un progetto di Red, ancora una volta insieme per la musica ma rispettando sempre la volontà di Stefano.

RED CANZIAN: “NON POTRO’ PIU’ CHIAMARLO E CHIEDERLI COME STAI”

Ovviamente ha tantissimi ricordi legati a Stefano e rivela una cosa che non sapeva nessuno, che una sera si è fatto arrestare. Erano a Trieste, prima di un concerto, erano in auto. Un’altra vettura quasi investe una signora e il conducente inizia a inveire contro la donna. Stefano non ci ha pensato molto, è sceso dall’auto e per difendere la signora si è scagliato verbalmente contro l’uomo, ma sapeva fosse delle forze dell’ordine. Risultato è finito in carcere per oltraggio a pubblico ufficiale, ma fiero di averlo fatto, voleva solo difendere una signora. I Pooh salirono sul palco quella sera senza batteria, misero i microfoni a terra e battendo i piedi portavano il tempo.

C’è il ricordo di quando una sera di ritorno da casa di Roby Facchinetti Red e Stefano rimasero un’ora a parlare. Canzian gli confidò del dolore che stava vivendo, le sue emozioni nel lasciare la moglie perché si era innamorato di un’altra donna, oggi sua moglie. Dalla sensibilità di D’Orazio nacque il mattino dopo il brano “Stare senza di te”.

Le risate, ricorda anche quelle quando a sorpresa Stefano annunciò il suo matrimonio. Solo Carlo Conti ne era a conoscenza, all’Arena di Verona lasciò tutti di stucco annunciato che il 12 settembre avrebbe sposato la sua Tiziana, nemmeno lei lo sapeva.