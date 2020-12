Elisa Isoardi commenta The Voice Senior: “Antonella Clerici strepitosa e coraggiosa” (Foto)

A Oggi è un altro giorno si parla ogni giorno di The Voice Senior e in studio c’è anche Elisa Iosardi, curiosa come tutti di scoprire qualcosa in più del talent e dei cantanti in gara (Foto). “Antonella Clerici strepitosa, grande e coraggiosa, abbiamo capito che la sera tante moine non vanno e che bisogna andare subito al punto e lei donna intelligentissima con un cast eccezionale per quanto riguarda la giuria e The Voice è stato un successo” è il commento di Elisa Isoardi rivolto soprattutto alla collega che conosce bene. Guardando Ballando con le Stelle la Clerici ha sempre fatto il tifo per Elisa, insieme una volta per tutte hanno rimandato al mittente le critiche di chi le voleva nemiche. Elisa Isoardi è per le donne e non è così scontato per le altre donne. Nella sua vita le donne sono sempre al centro del suo mondo, c’è ovviamente la sua mamma e adesso c’è anche zia Gabriella. “Mia zia Gabriella mi dà tanto. Prima con lei è stato un avvicinamento forzato ma poi ci è piaciuto” si riferisce al lockdown di marzo, sua zia era sola a Roma e lei si è trasferita a casa sua ma alla fine è stata Elisa a non volere più andare via. “Mia zia mi ha ringraziato perché con me non si lamenta più e mi ha detto che io le ho insegnato a non lamentarsi”.

CLEMENTINO IN COLLEGAMENTO CON OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

C’è in collegamento da Milano Clementino, uno dei coach di The Voice Senior, lui forse è la vera rivelazione tra tutti, così travolgente e coinvolgente con la sua simpatia partenopea. Prova a spiegare a Serena Bortone la differenza tra rap e trap ma la lezione dovrebbe essere ben più lunga.

PIETRO DELL’OGLIO DA THE VOICE SENIOR