Disney+, cosa guardare a Natale 2020 per la magia di un Natale con Disney a casa

Siamo in pieno spirito natalizio e sicuramente questo sarà un Natale abbastanza particolare per tutti. Passeremo la maggior parte del tempo delle feste in casa e potremo approfittarne per guarda i classici film natalizi in famiglia. Disney+ propone tantissimi contenuti quest’anno sia per i più piccoli che per i più grandi assicurando grandi capolavori del cinema e tanti classici. Da Mamma ho perso l’aereo, passando per La Bella e la Bestia e Noelle, andiamo a scoprire i film di Natale più belli disponibili sulla piattaforma streaming di Disney+ per la gioia di tutta la famiglia.

Se non lo avete ancora fatto e siete grandi amanti della Disney non potrete che fare un abbonamento. Sarà anche un bellissimo regalo di Natale per chi ama i film Disney e non solo quelli natalizi. Pensateci, siete ancora in tempo!

E adesso per la nostra rubrica dedicata alla “Tv di Natale” in questo caso in streaming, ecco qualche consiglio.

I film più belli da guardare a Natale su Disney+ con tutta la famiglia

Mamma ho perso l’aereo: protagonista è Kevin, un bambino che non riuscirà a prendere l’aereo insieme alla sua famiglia e rimarrà a casa da solo tra marachelle, guai ed emozioni. Noelle: la protagonista è la figlia di Babbo Natale che vorrebbe fare qualcosa di speciale per le feste e alla fine si ritroverà a dover salvare il Natale al posto di suo fratello che sta per diventare Babbo Natale. Fata madrina cercasi: una storia ambientata a Madrinaland dove la fata Eleanor scopre che forse le fate madrine si stanno per estinguere. E proprio così che decide di aiutare una giovane ragazza a cui era stato negato un desiderio. Che fine ha fatto Santa Claus?: è una vera e propria trilogia, tre capitoli divertenti ma anche emozionanti con protagonista Scott che si ritroverà ad indossare le vesti di Babbo Natale. La Bella e la Bestia: il film animato si presenta nella versione ‘Un magico Natale’ proprio per le feste. Belle si ritrova nel castello, prigioniera della Bestia mentre fuori è Natale.

Disney+ per Natale 2020: i titoli più belli dei film da guardare

I film disponibili da guardare su Disney+ a Natale 2020 sono comunque tantissimi, dai più classici ai più recenti. Tra gli altri: Miracolo nella 34 strada, a Christmas Carol, Topolino e la magia del Natale, Frozen, High School Musical – The musical lo speciale di Natale. E ancora: Soul, Lego Star Wars Christmas Special, Aladdin e tanti altri.