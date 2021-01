Ornella Muti: “Ho costruito una grande famiglia” (Foto)

Ornella Muti a Domenica In posizione al centro di tutta la vita la sua famiglia, i figli, i nipoti (foto). Sempre così bella e affascinante, tanto lavoro alle spalle e altro da fare, ci sono per lei il video messaggio di Michele Placido, le parole e i ricordi di Carlo Verdone e Ornella Muti si commuove ogni volta. Più di tutto però si scioglie ad ogni foto dei suoi figli, è la mamma che ha sognato di essere. “Li amo tanto veramente tanto sono la mia gioia, la mia vita, mi danno tanta forza e poi l’amore dei miei nipoti…”. Ornella Muti sa che la vita che ha costruito non ha prezzo: “Ho fatto una grande famiglia ed è importante per me”. La sua carriera poteva essere molto più ricca, oggi ha tanti progetti di lavoro ma c’è stato un periodo in cui non ha capito perché ma non c’era molto lavoro per lei. “Il lavoro mi piace ma oggi mi vorrei divertire perché ho sofferto tanto” si riferisce al dolore che ha messo in ogni lavoro fatto, non parla del forte dolore che ancora oggi vive, la morte del genero.

ORNELLA MUTI – L’AMORE IMMENSO DELLA FIGLIA NAIKE

“Io sono di un’altra generazione, non mi va di impormi e poi ho bisogno di essere amata, se non ho un regista che mi ama mentre lavoro io mi perdo” parla del lavoro ma poi torna subito alla sua vita privata.

Nella vita privata non ha aperto mai la porta a chiunque ma oggi ancora di più e sa che un uomo si troverebbe “questo gran carrozzone”, tutta la sua famiglia. “Non ho bisogno, non ho velleità, sono una donna tranquillità, non ho grilli per la testa e posso stare anche da sola”.