Gli ascolti della domenica: Mara Venier la più amata, Fialdini ancora da casa

Gli ascolti della domenica, un anno dopo. Un anno dopo i primi casi di covid 19 in Italia. Un anno dopo l’inizio della pandemia che ha cambiato tutto, dalla vita di tutti i giorni al modo di fare televisione. Mara Venier continua a conquistare il pubblico del pomeriggio di Rai 1 nonostante le fasce siano quelle in cui si cerca di uscire il più possibile da casa, laddove concesso, anche solo per una passeggiata prima di rientrare ( considerate le chiusure delle 18). Mara ci ha fatto compagnia in questo ultimo anno senza mai stancare ma cercando di portare leggerezza e allegria. Poi anche l’informazione, perchè che il maledetto covid 19 ci avrebbe continuato a tenere in scacco, per molto tempo, lo si è capito ben presto. Non è stato facile per i professionisti andare in tv in un momento in cui in Italia morivano quasi 1000 persone ogni giorno. E non lo è ancora in questo momento ancora difficile; portare il sorriso, oltre alle classiche informazioni non era facile davvero.

Mara Venier come anche Francesca Fialdini e Barbara d’urso, tre volti della domenica, lo hanno fatto e lo continuano a fare. La d’Urso si fermò lo scorso anno al pomeriggio per andare in onda solo alla sera. Forse adesso per Domenica Live sarebbe arrivato il momento di una svolta: tornare in onda alle 14 e provare a dare qualcosa in più al pubblico di Canale 5, chiudere Live e sfidare Rai 1.

Gli ascolti del 21 febbraio 2021: ecco i dati auditel di ieri

Regina incontrastata della domenica, Mara porta a casa un altro ottimo risultato. Su Rai1Domenica In fa 3.159.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e di 2.652.000 (16.3%) nella seconda. Tra gli ospiti di Domenica IN di ieri anche Luisa Ranieri che ha fatto brillare il prime time di Rai 1 con ascolti eccellenti.

Da Noi… a Ruota Libera segna il 12.9% con 2.217.000 spettatori con Francesca Fialdini ancora ai box a causa del covid 19.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.866.000 spettatori con il 15.4%, Beautiful 2.380.000 (13.3%), Il Segreto 1.810.000 (10.9%) e Una Vita 1.606.000 (10%). Scellerata la scelta di Mediaset di spostare Una vita dopo Il segreto, entrambe le soap sono state affossate e il programma della d’Urso ha perso anche il piccolo traino che aveva prima…Nonostante questo ( e nonostante gli ospiti di basso profilo) Domenica Live registra il 13.8% con 2.383.000 spettatori (presentazione 1.867.000 – 11.8% e Ultima Sorpresa 2.089.000 – 11.1%).