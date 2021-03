C’è posta per te chiude con l’ennesimo record di ascolti questa edizione

Che numeri da incorniciare quelli di C’è posta per te, e pensare che c’è chi dice che la gente a casa non ha voglia di spensieratezza… Per Canale 5 numeri da record anche per l’ultima puntata di C’è posta per te che porta a casa uno dei migliori risultati di questa stagione! Una edizione da record quella del programma di Maria de Filippi con una media più alta di 6 milioni di spettatori pari al 30% di share. Numeri di quelli che consacrano un programma, non solo tra i migliori della rete, il migliore per dirla tutta, ma anche tra i migliori visti in questi primi mesi del 2021. E se Canzone segreta con Serena Rossi non è andato in onda al sabato sera, il motivo è parecchio evidente, come è comprensibile la scelta di Rai 1 di accendere il venerdì sera e spegnersi al sabato, almeno per ora. Dalla prossima settimana per Maria inizia una nuova sfida: il serale di Amici conquisterà risultati simili a C’è posta per te? Chi conosce i format, molto diversi tra loro, sa bene che un talent, non aspira agli stessi numeri. Ma visti i record di ascolti del pomeriggio, con un cast di alunni al quale il pubblico di giovanissimi si è davvero molto affezionato ( basta dare uno sguardo ai numeri delle vendite del disco) ci si potrebbe aspettare davvero una gran cosa, anche in termini di ascolti, per questo serale…

Ma torniamo a C’è posta per te e agli ascolti registrati nella puntata in onda il 13 marzo 2021.

Gli ascolti di C’è posta per te il 13 marzo 2021: ecco i dati auditel

Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 6.518.000 spettatori pari al 30.9% di share.

Su Rai 1 Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto fa 3.137.000 spettatori pari al 13.1% di share. Seconda rete più vista dopo Canale 5. Su Rai2 F.B.I fa 1.406.000 spettatori (5.2%), Blue Bloods da 1.372.000 spettatori (5.2%) e Instinct da 962.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 Pets – Vita da Animali fa 1.064.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Fame d’Amore fa 857.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta fa 628.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah ( in replica) fa 397.000 spettatori con l’1.5%. Su Nove Ostaggi – Attacco allo Scuolabus fa 306.000 spettatori e l’1.2% di share.